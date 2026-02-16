Salón de belleza en el Senado queda cerrado definitivamente: Mier

Ignacio Mier confirmó el cierre definitivo del salón de belleza en el Senado . Foto: Juan Carlos Cortés / Montserrat López

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego de que Proceso diera a conocer la existencia de un salón de belleza en el Senado, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en la Cámara Alta, Ignacio Mier, aseguró que queda definitivamente cerrado el servicio.

En conferencia de prensa, el senador morenista dijo que garantiza la máxima transparencia y evitar la total opacidad en los servicios del Senado.

“Bueno, con relación, se los comenté, lo comentamos la presidenta en la Mesa Directiva y la Junta, la posición de las dos presidencias es que queda cerrado, en definitiva. Si en algo estamos comprometidos en la Junta de Coordinación Política, en la coalición y en la Mesa Directiva del Senado es garantizar la máxima transparencia y evitar la total opacidad.

“Estamos trabajando ya con la Unidad de Transparencia. Más tarde voy a tener un acuerdo con el subdirector, con Rafael, para hacer una revisión puntual. Lo mismo platiqué con el contralor para todo el programa de auditoría del tramo septiembre-diciembre 24 y todo el año pasado”, detalló.

Ignacio Mier resaltó que en los próximos días se irá regularizando el servicio de transparencia para que se tenga acceso a la plataforma y a toda la información que concierne al ejercicio del presupuesto.