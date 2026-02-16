¿Se adelantan las vacaciones de Semana Santa 2026? Lo que indica el calendario SEP

Las vacaciones de Semana Santa 2026 están definidas en el calendario 2025-2026 de la SEP. Consulta las fechas. Foto: Pixabay

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— En los últimos días ha surgido confusión sobre un posible adelanto de las vacaciones de Semana Santa 2026 para estudiantes de educación básica. Sin embargo, en estricto sentido no existe tal modificación, ya que el calendario escolar 2025-2026, publicado por la Secretaría de Educación Pública, establece de manera oficial las fechas de suspensión de clases, incluidos los periodos vacacionales correspondientes a Semana Santa, y no contempla un adelanto del periodo tradicionalmente señalado para ese receso.

De acuerdo con el calendario vigente, el periodo oficial de vacaciones de Semana Santa 2026 para preescolar, primaria y secundaria se desarrollará del lunes 30 de marzo al viernes 10 de abril de 2026. Las actividades escolares se reanudarán el lunes 13 de abril.

Calendario escolar 2025-2026 fija fechas oficiales

El calendario escolar 2025-2026 aplica para escuelas públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional. El documento establece los días efectivos de clase, así como los periodos de suspensión por vacaciones, sesiones de Consejo Técnico Escolar y días festivos oficiales.

Dentro de ese esquema, las vacaciones de Semana Santa están delimitadas en dos semanas completas, que abarcan del 30 de marzo al 10 de abril de 2026. Estas fechas forman parte del calendario difundido desde su publicación y no registran ajustes posteriores.

Consejo Técnico Escolar genera percepción de adelanto

La confusión sobre un supuesto adelanto tiene relación con la suspensión de clases programada para el viernes 27 de marzo de 2026 por sesión del Consejo Técnico Escolar (CTE). Ese día no habrá actividades para el alumnado, ya que el personal docente participa en reuniones de trabajo académico.

Esa suspensión ya está contemplada en el calendario escolar 2025-2026 y no modifica el inicio oficial del periodo vacacional.

En términos prácticos, las y los estudiantes concluirán actividades el jueves 26 de marzo, lo que abre la posibilidad de que algunas familias organicen traslados o actividades a partir de esa fecha. No obstante, el receso formal de Semana Santa inicia el lunes 30 de marzo.

Días de descanso previos a Semana Santa 2026

Antes del periodo vacacional también está marcado como día de suspensión el lunes 16 de marzo de 2026, en conmemoración del natalicio de Benito Juárez. Además, durante el ciclo escolar se programan sesiones ordinarias de Consejo Técnico Escolar en viernes específicos, cuando se suspenden clases para estudiantes.

El calendario oficial distingue entre días de descanso obligatorio, sesiones del CTE y vacaciones, cada uno con una naturaleza distinta dentro del ciclo escolar.

Vigencia del calendario de la SEP y consulta oficial

El calendario escolar 2025-2026 se mantiene como el documento normativo que regula las actividades en educación básica. Cualquier modificación debe difundirse mediante los canales oficiales de la Secretaría de Educación Pública y aplicarse conforme a los lineamientos establecidos.

Hasta el momento, las fechas de vacaciones de Semana Santa 2026 permanecen del 30 de marzo al 10 de abril, sin ajustes que impliquen un adelanto formal del periodo.