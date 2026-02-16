Sheinbaum a Rojo de la Vega: “No se hace show” con el ordenamiento del comercio informal

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “No se hace show” con el ordenamiento del comercio informal en la vía pública, opinó la presidenta Claudia Sheinbaum sobre el operativo que encabezó la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, en el que resultó lesionada.

“Cada quien que saque sus conclusiones, ¿no? Ahí hay muchos videos, ahí en las redes. No, no voy a opinar sob¿re el tema, que cada quien saque sus conclusiones de los videos que vienen en las redes”, dijo sobre las imágenes de las agresiones.

La mandataria federal dijo que le tocó ordenar el comercio en la Primera Sección del Bosque de Chapultepec, desde que fue secretaria de Medio Ambiente, también en la jefatura delegacional de Tlalpan, además con la complicación del Centro Histórico.

“Pero, no, no se hace show de eso. Se trabaja, se hacen mesas de trabajo, se hace diálogo. Siempre hay sus complicaciones, en el ordenamiento. Entonces, yo creo que la política y el ejercicio de gobierno tiene que ver con la comunicación y con la acción, con el pensamiento, con una visión, pero, en particular, en este caso”, añadió.

Lo que debe haber son mesas de trabajo, pero no solo con los liderazgos e introdujo el tema de que “se estigmatiza mucho al comerciante de vía pública, y son familias que se han dedicado por mucho tiempo”.

Expuso que, en efecto, “hay que ordenarse, no se puede tener una calle llena de comercio en vía pública, hay que ordenarse, para eso hay plazas, para eso hay diálogo, pero son familias que se han dedicado por muchos años a eso. Entonces, no tienen por qué estigmatizarse, ni tampoco hacerse un show de un operativo y… No, pues hay que trabajar, es ejercicio de gobierno”.

“Y obviamente, si hay un tema de colusión con delincuencia, hay que actuar conforme a la ley. También por eso hay que trabajar con ellos. Entonces, pero de ahí a estos operativos con redes sociales y… ¿Qué necesidad?”.

El tema de comercio en vía pública, recordó, le corresponde a los estados, los municipios y las alcaldías en la Ciudad de México, además de que pagan derechos por estar en la vía pública.

“Hay un padrón, se pagan derechos por estar en un lugar; tienen que estar bajo ciertas condiciones. Así está establecido en la ley, en la Ciudad de México. Y ahí donde pueda participar el Gobierno de México con programas que apoyen a formalizar, etcétera, en eso estamos. Pero no tiene por qué haber uso de violencia. Hay que buscar siempre el diálogo, siempre, siempre, siempre”.

El viernes 13, la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, denunció que ella y varios de sus funcionarios fueron agredidos por presuntos comerciantes ambulantes durante un recorrido de supervisión por la colonia San Cosme.