SMN prevé repunte de temperaturas en febrero de 2026: estos serían los días con mayor calor

El Servicio Meteorológico Nacional actualizó el pronóstico y anticipa un repunte de temperaturas en México. Estas serían las fechas con más calor en febrero de 2026.. Foto: Eduardo Miranda

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que durante la segunda quincena de febrero de 2026 se registrará un incremento de temperaturas en gran parte del país debido a la presencia de un sistema anticiclónico en niveles medios de la atmósfera.

De acuerdo con el pronóstico general emitido por el organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el patrón atmosférico favorecerá ambiente caluroso en diversas regiones, principalmente entre el miércoles 18 y el viernes 20 de febrero, periodo en el que se prevén los valores más altos del mes.

En su comunicado del 12 de febrero de 2026, el SMN indicó que un anticiclón mantendría condiciones de estabilidad, baja probabilidad de lluvia y aumento de la radiación solar en el territorio nacional. El organismo detalló que estas condiciones permitirán un ascenso gradual de las temperaturas máximas durante los días posteriores.

Anticiclón elevará temperaturas en norte, centro y sur del país

El pronóstico oficial señala que los estados del noreste, occidente, sur y sureste presentarán temperaturas máximas de entre 35 y 40 grados Celsius, con posibilidad de alcanzar valores de 40 a 45 grados en zonas específicas del litoral del Pacífico y la Península de Yucatán.

En el reporte diario difundido por el SMN el 14 de febrero de 2026, el organismo reiteró que la circulación anticiclónica mantendría ambiente caluroso en entidades como Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Para el centro del país, incluyendo el Valle de México, el pronóstico prevé temperaturas máximas de entre 26 y 30 grados Celsius durante las tardes, mientras que por la mañana persistirá ambiente frío a fresco con posibles heladas en zonas altas.

El SMN también indicó que, aunque se espera calor durante el día, las noches y madrugadas continuarán con descenso térmico en regiones montañosas de la Mesa del Norte y la Mesa Central.

Miércoles 18, jueves 19 y viernes 20 concentrarían los valores más altos

Con base en la tendencia térmica reportada en los avisos meteorológicos publicados entre el 12 y el 16 de febrero, el periodo comprendido entre el miércoles 18 y el viernes 20 concentra el mayor ascenso de temperaturas previsto para el mes.

El organismo explicó que la persistencia del anticiclón limitará la formación de nubosidad y reducirá la probabilidad de precipitaciones, condiciones que favorecen el incremento de las temperaturas máximas.

En el pronóstico extendido a 96 horas, difundido por el SMN el 15 de febrero de 2026, se anticipó que el jueves 19 y el viernes 20 registrarían los valores más elevados en diversas entidades del país, particularmente en regiones del occidente, sur y sureste.

Las autoridades meteorológicas señalaron que el incremento térmico se presentará de manera generalizada, aunque con variaciones regionales derivadas de la altitud y la influencia de sistemas frontales en el norte del territorio.

Persisten contrastes térmicos por influencia de frentes fríos

El SMN informó que, de manera simultánea, el frente frío número 34 se desplazará sobre el noreste del país, lo que generará vientos fuertes y descenso de temperatura en esa región.

Esta interacción provocará contrastes térmicos entre entidades del norte, donde se mantendrán mañanas frías, y estados del sur y occidente, donde el ambiente será caluroso por la tarde.

En sus comunicados, el organismo explicó que febrero forma parte de la temporada de frentes fríos 2025-2026, la cual contempla la presencia de sistemas frontales hasta el mes de mayo. No obstante, la circulación anticiclónica puede generar periodos de calor aun durante el invierno.

Contexto climático de febrero de 2026

Durante la primera mitad de febrero, el SMN registró variaciones térmicas asociadas al paso de sistemas frontales y eventos de norte en el Golfo de México. Sin embargo, a partir de la segunda semana del mes, los avisos oficiales comenzaron a reportar una tendencia de incremento térmico en gran parte del país.

El organismo reiteró que los pronósticos se actualizan diariamente y pueden modificarse conforme evolucionen los sistemas atmosféricos.

Las autoridades recomendaron consultar los avisos oficiales publicados en el portal del SMN y en las redes institucionales de Conagua para conocer actualizaciones sobre temperaturas máximas, mínimas y posibles alertas.