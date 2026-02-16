Tereso Medina en busca de la dirigencia cetemista: No podemos tener la CTM al servicio de un partido

Medina. "Por primera vez se está dando la sucesión en vida del jefe". Foto: Facebook / Tereso Medina

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– El cetemista Tereso Medina Ramírez quiere ser dirigente nacional. Y para conseguirlo ha convocado a la unidad en la confederación. Aspira a una planilla única y, sin rodeos, se declara listo para contribuir desde la Confederación de Trabajadores de México (CTM) con la presidenta Claudia Sheinbaum en la defensa de la soberanía y la implementación de su proyecto de nación.

El 9 de febrero último, Medina Ramírez anunció abiertamente su deseo de participar en el proceso de sucesión en la dirigencia que, días antes, el 5 de febrero, dejó abierto Carlos Aceves del Olmo tras una década de dirigir la central obrera más influyente de México.

A sus 85 años el exdirigente anunció que, por consejo médico, no se presentaría a la reelección en el XVII Congreso Nacional, convocado para el 23 y 24 de febrero, convirtiéndose así en el primer cetemista en dejar el liderazgo nacional en vida. También es la primera vez que un relevo ocurre con la organización fuera del PRI, pues en 2024 Aceves del Olmo rompió la militancia corporativa por el desacuerdo con la toma de control partidista de Alejandro Moreno Cárdenas, Alito.

Tereso Medina, de 63 años, originario de Coahuila, se propone convertirse en el séptimo dirigente nacional desde que en 1936 fue fundada la CTM por Vicente Lombardo Toledano. Salvo por un periodo, Fidel Velázquez ocupó un largo reinado desde 1940 hasta su muerte en 1997, a los 97 años, y a partir de ahí la dirigencia recayó en hombres mayores de 75 años.

A 90 años de creada la histórica confederación, durante la cual tuvo un control casi tan hegemónico en lo obrero como el PRI lo tuvo en lo político y así, de manera simbiótica, durante más de ocho décadas, la CTM gozó de cuotas de poder en los tres Poderes y en todos los órdenes de gobierno.

Aceves del Olmo. Renuncia a la reelección. Foto: Eduardo Miranda

Frente a una nueva realidad política, escindida la confederación del PRI, Tereso Medina se pronuncia por acabar con el viejo corporativismo, es decir, con el papel militante de la CTM en un partido político, pero también se posiciona:

“Mi llamado es a fortalecer un trabajo institucional con la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, en todo lo que sea la defensa de la soberanía, en el Plan México, para incluirnos en los grandes temas nacionales, sumarnos al combate a la inseguridad; la salud, empleo, educación. Los grandes temas del proyecto de nación.

Lo único que podemos hacer es fortalecer la unidad nacional con la presidenta, sumarnos a la defensa de la soberanía y a estar muy pendientes porque no compartimos el trato hostil que está dando el presidente estadunidense a México y menos aún con la amenaza de sacar a México del T-MEC.

Método de la disputa

El anuncio de Carlos Aceves del Olmo, para no buscar la reelección, abrió la puerta para que al menos tres liderazgos cetemistas buscaran ir por la sucesión y, el primero en pronunciarse, el 9 de febrero, fue Tereso Medina. Le siguieron, el miércoles 11 Fernando Salgado Delgado y Alonso Godínez Pichardo.

Ya desde el 10 de febrero el dirigente del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radio, Televisión y Telecomunicaciones, Francisco Contreras Vergara, había revelado inquietudes sobre el método de elección, es decir, que no eligieran sólo los dirigentes de las federaciones, de los estados y de los sindicatos nacionales, si no un proceso más abierto a todos los sindicatos con voto universal, directo y secreto.

Salgado y Godínez insistieron en lo mismo que Contreras al día siguiente, denunciando que había deficiencias en la convocatoria. Básicamente no la había impugnado en el entendido de que Aceves del Olmo iba a la reelección, pero, una vez desechada esa posibilidad, repararon en que hay un padrón desactualizado.

Aún más, Salgado demandó que no hubiera injerencia de cúpulas empresariales ni partidos políticos. Era una clara alusión a Tereso Medina, con importante presencia en el sector privado y ligas a la 4T.

Proceso inédito de elección. Foto: Moisés Pablo / Cuartoscuro

Para Tereso Medina, su insistencia está en construir la unidad en la confederación y, para eso, plantea ofrecer una oferta viable para lograr llegar a la secretaría general.

“El primer punto que planteo es la unidad nacional, en ese sentido estamos trabajando para poder construir los espacios necesarios con una planilla de unidad.

“Lo segundo es que el comité nacional, a través del coordinador nacional, Ismael Flores, trabaje para que, de acuerdo con los plazos legales, se instale la comisión electoral y organice las reglas para saber cómo participar”, expone.

En su visión, debe tomarse en cuenta el nuevo modelo de justicia laboral, es decir, las normas derivadas del T-MEC, que han impulsado la democracia sindical desde 2019.

Abogado, egresado del Centro Sindical de Estudios Superiores de la CTM, en Cuernavaca, Morales, con maestría en derecho laboral por la Escuela Libre de Derecho, Medina Ramírez ha pasado la mayor parte de su vida en la organización. En 1987 se integró al área jurídica de la CTM Coahuila y desde ahí llegó a la dirigencia estatal una década después. El cargo le permitió ser dos veces diputado local, tres veces diputado federal y una vez senador.

En tanto, organizó sindicatos nacionales del sector automotriz, de las autopartes, metalmecánica y se integró como asesor de numerosos sindicatos de diferentes sectores productivos.

–¿Qué diferencias hay en esta sucesión respecto de las tres anteriores?

–La diferencia es que es un proceso inédito. Por primera vez se está dando (la sucesión) en vida del jefe.

Luego, Tereso Medina añade que su oferta consiste en conservar el legado que da origen e historia.

En esta transición en vida hay que hacerle un homenaje a don Carlos, y la nueva era que estamos viviendo se da sobre la base de un modelo de justicia laboral que se implementó a partir de 2019. El tema es la cercanía con los trabajadores. El perfil del futuro líder debe estar cercano a ellos, recorrer su fábricas.

–Desde 1936 no ha habido un dirigente que no sea del centro del país –se le comenta.

–Sí, también es inédito porque los dirigentes que me han antecedido son del centro de la República. Todos dejaron un legado, pero ahora estamos frente a un rompimiento de paradigmas porque también se trata del primer estado del norte que está en la esperanza de dirigir la Confederación.

Salgado. Aspiraciones por la dirigencia nacional de la CTM. Foto: Facebook / Fernando Salgado

Con el proceso sucesorio abierto, Medina Ramírez evita la confrontación con Salgado y Godínez:

“Como esto ya se abrió, hay expresiones de compañeros que desean ser tomados en cuenta y están en su justo derecho. Ellos, igual que yo, tenemos que dialogar mucho, poner el interés de la CTM antes que cualquier objetivo personal y llegar a algunos acuerdos.

Por eso es muy importante que se establezca la comisión electoral para pensar en reglas claras, y ver cómo construir la unidad nacional o bien, las bases democráticas que la comisión electoral va a definir apegadas al 123 constitucional, a la Ley Federal del Trabajo (LFT) y al estatuto.

–Los cuestionamientos están en el método: federaciones y sindicatos nacionales contra todos los sindicatos miembros –se le menciona.

–El método lo mandata la LFT y la Constitución y el estatuto. Tiene que ser democrático. Ángel Celorio, el coordinador jurídico, está en pláticas con las autoridades para determinar cómo será el proceso democrático y la reglamentación. Yo le doy la bienvenida a la democracia, a los sindicatos y al padrón que se defina –responde.

¿Qué queda de la CTM?

Con cerca de cinco millones de trabajadores afiliados, la CTM se proclama la central obrera más grande de México. Con su historia prisita hasta 2024, logró sobrevivir a la debacle de dicho partido en la transición del año 2000 y en la de 2018, este último año en el que una nueva central, la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), comenzó a rivalizar y disputarle contratos colectivos.

“Queremos una CT; que tenga fuerza y con vocación democrática. Hoy con la nueva legislación, puedo decir que es la más representativa, son tres millones de trabajadores en el centro del país y 2.5 millones del transporte, así que tenemos que ser la interlocución más grande y fuerte de la clase trabajadora, tenemos que relanzar la defensa de los empleados, convivir democráticamente con los distintos gobiernos que la sociedad elige”, dice.

–¿Encuentra resistencia a esa renovación?

–La clase trabajadora es joven, el reto es la inclusión. Es inaplazable llevar a cabo un comité nacional de combinación generacional: esto es jóvenes y también mujeres; además de intensificar la formación de los liderazgos para las próximas décadas.

“Yo me defino como un líder generacional que debe entender su pasado, pero que tiene que trabajar fuerte y le apuesta a los jóvenes”.

La salida de Aceves del Olmo ocurre en un momento de discusión en materia laboral. Así, los asuntos que están sobre la mesa impactan directamente en los trabajadores: reducir la jornada de 48 a 40 horas, por ejemplo.

Pero Medina Ramírez añade otros:

La necesidad de que haya más clínicas del Seguro Social, que se resuelva la escasez de medicamentos de cuadro básico y mejorar la atención en urgencias; además, ampliar el acceso a la vivienda y eso pasa por un trabajo de fortalecimiento al Seguro Social y al Infonavit en cuyos consejos la CTM tiene asiento permanente.

Godínez. Denuncia sobre deficiencias en la convocatoria. Foto: Facebook / CTM Nacional

La visión de la CTM, según Tereso Medina, pasa por el análisis del futuro del trabajo, en particular con la inteligencia artificial, la robótica y la automatización que ponen en riesgo las fuentes de empleo. De ahí que deba priorizarse la formación de los trabajadores para que puedan convivir con el desarrollo tecnológico.

Y por estos días la demanda de que la clase trabajadora tenga participación en la revisión del T-MEC y no como en el pasado, cuando los trabajadores, dice, fueron excluidos.

–¿Tiene interlocución con la 4T?

–Sí, con la 4T y pasado mañana cuando la sociedad elija a otro partido, también la tendremos. Hoy vamos a colaborar con la doctora Claudia Sheinbaum.

Entonces, insiste en la ruptura con el viejo corporativismo.

“No podemos tener una CTM al servicio de un partido político. La confederación tiene que hacerse del lado de los grandes temas nacionales y, con eso, dejar a los trabajadores el poder de elegir libremente en cada lugar y país y que gane la democracia en México”.