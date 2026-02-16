Therians: qué dice la academia sobre esta identidad y los eventos en CDMX y León

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— Personas que se identifican como therians han convocado a encuentros públicos en México durante febrero de 2026, incluidos un evento anunciado para el 20 de febrero en Ciudad de México y una reunión programada para el 21 de febrero en León, Guanajuato. Las convocatorias han circulado en redes sociales y han sido retomadas por medios nacionales en secciones informativas.

En León se prevé una reunión en los Arcos de la Calzada, donde organizadores afirman que más de mil personas confirmaron asistencia a través de plataformas digitales. En el caso de Ciudad de México, circula en redes sociales una convocatoria para reunirse en Ciudad Universitaria el 20 de febrero.

Las convocatorias se relacionan con personas que se identifican como therians, término que ha sido estudiado en investigaciones académicas internacionales desde la psicología y la sociología.

Qué significa ser therian según universidades internacionales

El término therian se vincula con la palabra therianthropy, derivada de raíces griegas que aluden a la combinación entre ser humano y animal. En el uso contemporáneo, describe a personas que manifiestan una identificación interna con un animal no humano.

Investigadores de The University of Northampton, en Reino Unido, publicaron un estudio en la revista Identity: An International Journal of Theory and Research en el que analizaron entrevistas con integrantes de la comunidad therian. El trabajo describe que los participantes conciben su identidad como una experiencia interna vinculada con un animal específico, sin afirmar una transformación física real. Los autores examinaron el proceso de autodefinición y construcción de identidad a partir de relatos personales.

En Canadá, una investigación desarrollada desde St. Thomas University exploró identidades denominadas other-than-human, categoría que incluye a los therians. El estudio utilizó un enfoque narrativo para analizar cómo los participantes describen su identidad y cómo integran esa vivencia en su vida cotidiana. Los investigadores documentaron que las explicaciones pueden incluir perspectivas psicológicas o espirituales, según cada caso.

Por otra parte, una revisión sistemática publicada en la revista científica Neuroscience & Biobehavioral Reviews, elaborada con participación de especialistas vinculados a Leiden University y University of Groningen, examinó la llamada therianthropy clínica. Ese término se emplea en psiquiatría para describir casos en los que una persona presenta una creencia delirante de transformación física en animal. El estudio distingue esos cuadros clínicos de las identidades no clínicas que describen personas que se identifican como therians sin perder contacto con la realidad.

Las investigaciones revisadas coinciden en diferenciar la therianthropy como fenómeno psiquiátrico poco frecuente de la identidad therian contemporánea que se desarrolla en comunidades digitales y espacios sociales.

Diferencias entre therian y otras comunidades vinculadas a animales

La literatura académica también establece diferencias entre la identidad therian y otras comunidades vinculadas a animales, como el furry fandom. Mientras el fenómeno furry se relaciona con la afición por personajes animales con rasgos humanos en contextos recreativos o artísticos, la identidad therian se describe como una vivencia interna de identificación con un animal no humano.

Estudios en ciencias sociales ubican el surgimiento de estas comunidades en foros de internet desde la década de 1990. Investigaciones sobre cultura digital señalan que los espacios en línea facilitaron la creación de redes de contacto y la adopción de términos para describir experiencias identitarias no convencionales.

Qué se sabe de la marcha therian en CDMX el 20 de febrero

En Ciudad de México, la convocatoria del 16 de febrero circuló en redes sociales y fue retomada por un portal local que la describió como un encuentro comunitario en Ciudad Universitaria. No se han difundido hasta el momento reportes de autoridades educativas o capitalinas que confirmen la organización formal de una marcha ni cifras oficiales de asistencia.

La información disponible señala que la actividad fue promovida por usuarios que se identifican como therians y que buscan un espacio de convivencia. No existen registros públicos de permisos oficiales o comunicados institucionales relacionados con esta convocatoria al momento de los reportes publicados.

Reunión masiva de therians en León: lo que han informado medios nacionales

En León, Guanajuato, la reunión programada para febrero ha sido descrita como un encuentro masivo. Los organizadores han difundido en plataformas digitales que el objetivo es generar un espacio de convivencia para personas que comparten esta identidad.

Las publicaciones mencionan que el punto de reunión será en un espacio público del centro de la ciudad. De acuerdo con reportes periodísticos fechados el 15 de febrero de 2026, más de mil personas habrían confirmado su asistencia mediante redes sociales.

Qué dice la psicología sobre la identidad therian

Los estudios académicos consultados no clasifican de manera automática la identidad therian como trastorno. Las investigaciones cualitativas describen que la mayoría de los participantes mantiene conciencia de su condición humana y distingue entre su identidad interna y la realidad biológica.

La revisión en Neuroscience & Biobehavioral Reviews señala que los casos clínicos de therianthropy implican síntomas psicóticos específicos y son poco frecuentes en la literatura médica. Los autores proponen diferenciar esos casos de identidades culturales o personales que no presentan alteraciones en la percepción de la realidad.

Las universidades que han abordado el fenómeno coinciden en que la investigación se encuentra en etapa exploratoria y que se requieren más estudios empíricos para determinar su alcance y características.