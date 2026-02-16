Van 16.2 millones de vacunas contra el sarampión aplicadas en lo que va del año: SSA

Jornada de vacunación masiva contra el sarampión. Foto: Miguel Dimayuga

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Como parte de la estrategia para combatir el brote de sarampión, del 1 de enero al 13 de febrero, se han aplicado 16 millones 252 mil 819 dosis en todo el país, informó la Secretaría de Salud federal (SSA).

Hasta el viernes 13, el reporte más reciente de la Dirección General de Epidemiología (DGE) de la dependencia, había registrados nueve mil 478 casos confirmados acumulados y 29 defunciones.

?Según el Informe Diario del Brote de Sarampión, hasta ese día, el grupo?de edad con el mayor número de contagios es el de 1 a 4 años, con mil 391 casos.

Este lunes, la SSA recordó que la estrategia de vacunación?está dirigida de manera prioritaria a dos grupos etarios:

Niñas y niños de seis meses a 12 años que no cuenten con ninguna dosis o requieran refuerzo.??????

Personas de 13 a 49 años que no cuenten con antecedente vacunal o tengan esquemas incompletos.

La SSA recordó que la población puede consultar la plataforma dondemevacuno.salud.gob.mx o comunicarse al 079, para conocer la ubicación del centro de vacunación más cercano.?

De paso, llamó a padres de familia a revisar esquemas de vacunación de sus hijos y acudir a los servicios de salud para iniciar o completar la vacunación correspondiente, como una medida fundamental de protección individual y colectiva.