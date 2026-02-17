Arranca onda de calor desde este martes y azotará a estas entidades

Clima
Arranca onda de calor desde este martes y azotará a estas entidadesAlerta por temperaturas de 35 grados en al menos 25 estados las próximas 48 horas.
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A partir de este martes arrancó una onda de calor en zonas de al menos cuatro entidades, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
El organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) detalló en su pronóstico para las próximas 48 horas que al menos 25 estados tendrán temperaturas máximas de 35 grados en adelante.
En las próximas 24 horas, un anticiclón en niveles medios de la atmósfera favorecerá baja probabilidad de lluvia y ambiente vespertino cálido a caluroso en la mayor parte del país, manteniéndose frío a fresco durante la mañana y noche sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central.
A partir de este martes inicia una #OndaDeCalor en regiones de #SanLuisPotosí, #Querétaro, #Jalisco y #Oaxaca. Encuentra más información en nuestro pronóstico a 96 horas ??https://t.co/9TaD34gu5a pic.twitter.com/34SYzSOMqy— CONAGUA Clima (@conagua_clima) February 17, 2026
A partir de este día inicia una onda de calor en zonas de San Luis Potosí (centro), Querétaro (centro), Jalisco (centro) y Oaxaca (centro y oriente), informó el SMN en su reporte de las 14:00 horas.
De acuerdo con el pronóstico a 48 horas de Sistemas Meteorológicos, con un periodo de validez de las 08:00 horas del miércoles 18 a las 08:00 horas del jueves 19 de febrero, esta son las temperaturas máximas que se prevén en cada estado:
Temperaturas máximas de 40 a 45 °C:
- Guerrero (noroeste)
- Oaxaca (istmo)
- Chiapas (istmo)
Temperaturas máximas de 35 a 40 °C:
- Coahuila
- Nuevo León
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
- Aguascalientes
- Zacatecas
- Durango
- Sinaloa
- Nayarit
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
- Guanajuato
- Querétaro
- Hidalgo
- Veracruz (Sur)
- Puebla (suroeste)
- Morelos
- Tabasco
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo.
Temperaturas máximas de 30 a 35 °C:
- Chihuahua (sur)
- Estado de México (suroeste).