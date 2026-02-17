Arranca onda de calor desde este martes y azotará a estas entidades

Al menos tres estados llegarán a los 45 grados. Foto: Cuartoscuro / Michael Balam

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A partir de este martes arrancó una onda de calor en zonas de al menos cuatro entidades, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) detalló en su pronóstico para las próximas 48 horas que al menos 25 estados tendrán temperaturas máximas de 35 grados en adelante.

En las próximas 24 horas, un anticiclón en niveles medios de la atmósfera favorecerá baja probabilidad de lluvia y ambiente vespertino cálido a caluroso en la mayor parte del país, manteniéndose frío a fresco durante la mañana y noche sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central.

A partir de este día inicia una onda de calor en zonas de San Luis Potosí (centro), Querétaro (centro), Jalisco (centro) y Oaxaca (centro y oriente), informó el SMN en su reporte de las 14:00 horas.

De acuerdo con el pronóstico a 48 horas de Sistemas Meteorológicos, con un periodo de validez de las 08:00 horas del miércoles 18 a las 08:00 horas del jueves 19 de febrero, esta son las temperaturas máximas que se prevén en cada estado:

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C:

Guerrero (noroeste)

Oaxaca (istmo)

Chiapas (istmo)

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C:

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

San Luis Potosí

Aguascalientes

Zacatecas

Durango

Sinaloa

Nayarit

Jalisco

Colima

Michoacán

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Veracruz (Sur)

Puebla (suroeste)

Morelos

Tabasco

Campeche

Yucatán

Quintana Roo.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: