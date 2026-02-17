El Senado aprueba el ingreso a México de 12 militares de las fuerzas especiales de EU

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Senado de la República aprobó el ingreso de 12 elementos del 7/o. Grupo de Operaciones Especiales del Comando de Operaciones Especiales Norte de Estados Unidos a territorio nacional para un curso de adiestramiento.

El Pleno aprobó por 97 votos a favor y seis abstenciones el ingreso de los militares para el Evento No. SOF1 denominado “Capacitación MEXSOF (Defensa)".

El evento se realizará del 27 de febrero al 15 de julio en el Centro de Adiestramiento de Fuerzas Especiales (Temamatla, Estado de México), en el Centro de Adiestramiento Regional de la Región Militar (San Miguel de los Jagüeyes, Estado de México) y en la Base Aérea Militar No. 4 (Cozumel, Quintana Roo).

La presidenta de la Comisión de Defensa Nacional, la senadora Ana Lilia Rivera, explicó que estos ejercicios, lejos de comprometer nuestra soberanía, la fortalece.

“La cooperación bilateral en materia de defensa, cuando se realiza bajo el marco constitucional y con control parlamentario, permite mejorar las capacidades operativas, técnicas y tecnológicas que nuestras Fuerzas Armadas realizan en beneficio de la seguridad nacional y de la protección al territorio mexicano.

“Asimismo, la Comisión de Defensa Nacional valoró que la actividad propuesta se enmarca en los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, particularmente en lo relacionado con fortalecer la seguridad nacional, la defensa y la soberanía, así como la cooperación internacional en condiciones de respeto y reciprocidad”, detalló.