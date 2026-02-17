Otras Noticias
Marx Arriaga fue echado de la SEP por negarse a eliminar contenidos de preescolar y para maestros, pese a órdenes giradas desde octubre por la Subsecretaría de Educación Básica. Los documentos, a los que Proceso tuvo acceso, califican decenas de lecciones como “no pertinentes” y “sin sentido”.
Las concesiones de la presidenta a Washington anticipan una fase de operaciones militares más abierta contra el crimen con participación estadunidense. El costo político, afirma el académico Octavio González, podría tensar a Morena y a las Fuerzas Armadas.