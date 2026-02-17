La memoria no es silencio cómodo: Scherer Pareyón

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Consultado sobre el libro Ni venganza ni perdón, escrito por Julio Scherer Ibarra -su padre- el diputado federal Julio Scherer Pareyón aseguró que "la memoria no es silencio cómodo".

Consultado en una improvisada entrevista desde el Congreso, el legislador del PVEM afirmó que el texto que sacudió el tablero político nacional es testimonio de lo que vivió su padre en su cercanía personal y profesional con el poder. Y resaltó: “la historia de mi familia es que siempre ha hablado las cosas de frente, hablando con la verdad”.

Scherer Pareyón enfatizó que su padre siempre estuvo del lado del movimiento que encabezó el ex presidente Andrés Manuel López Obrador, en los tiempos de mayor soledad del tabasqueño e incluso antes que hubiera poder alguno que administrar, cuando sólo "eran convicciones e ideales” los que unían a sus familias.

“Hablo como hijo, no como diputado federal. La historia no se entiende nunca desde el silencio incómodo (…) Cada quien es libre de crear su propio juicio y su propia opinión”, dijo Scherer Pareyón.

Finalmente, cuestionado sobre los funcionarios exhibidos en Ni venganza ni perdón y sus consideraciones sobre el futuro político de los que aún conservan cargos públicos, concluyó: “No esperamos nada de ellos. No es la intención que renunciaran. Era exponer y señalar hechos. Es responsabilidad de cada uno de ellos; es su conciencia y propia moral”.