Marx Arriaga sigue atrincherado en oficina de la SEP; insiste en que espera notificación (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A más de 80 horas del anuncio de la Secretaría de Educación Pública (SEP) del cambio en la Dirección General de Materiales Educativos (DGME), su extitular, Marx Arriaga Navarro, permanece en la que fue su oficina del sexto piso de la sede de la dependencia.

El argumento es el mismo desde la tarde del viernes 13: no ha recibido el oficio correspondiente que le informe de su destitución, despido o separación del cargo.

Ayer por la mañana, el exfuncionario encargado de elaborar los libros de texto de educación básica de la llamada Nueva Escuela Mexicana (NEM), dijo a Proceso que se retiraría “cuando termine la jornada laboral”, pero eso no ocurrió.

Más tarde, en un comunicado difundido en las redes sociales de la SEP, su titular, Mario Delgado Carrillo, anunció que Nadia López García es la nueva directora general de Materiales Educativos.

Por la tarde, al menos cinco trabajadores, sacaron más de 15 cajas de cartón cargadas en “diablitos” con libros y demás pertenencias de la oficina que ocupó Arriaga Navarro.

Reportes periodísticos lo mostraron la mañana de este martes 17, alrededor de las 10 horas, en la misma oficina vistiendo una camisa blanca diferente al suéter anaranjado que usó los tres días anteriores.

El exfuncionario insistió en que no ha recibido de la SEP el documento que le informe, de manera oficial, que ya no es el titular de la DGME.

“Hay trabajo 24/7, entonces aquí podemos estarnos otros tres, cuatro días más”, dijo.