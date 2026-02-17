Oficios de la SEP revelan causa real del despido de Marx Arriaga: se negó a eliminar 192 contenidos de libros de texto

PUEBLA, Pue (Proceso).– Oficios firmados por la subsecretaria de Educación Básica, Angélica Noemí Juárez Pérez, fechados entre el 22 y 28 de octubre últimos, revelan que los cambios a los libros de texto gratuitos (LTG) ordenados a Marx Arriaga Navarro, recién destituido de la Dirección General de Materiales Educativos (DGME), van más allá de la incorporación de las mujeres en los textos de historia, como lo sostuvo la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en su conferencia mañanera de este 16 de febrero pasado.

En un intercambio de oficios entre ambas instancias gubernamentales federales, a los que Proceso tuvo acceso, se da cuenta que el conflicto que derivó en el despido y atrincheramiento de Arriaga Navarro en su oficina de la SEP se originó desde octubre último.

Pero además, exhiben un desencuentro en cuanto al contenido de los textos educativos y sobre el futuro de la Nueva Escuela Mexicana (NEM), que fue impulsada durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

En los documentos SEB/UR300/0334/2025, SEB/UR300/0335/2025 y SEB/UR300/0342/2025, Juárez Pérez ordena a Arriaga la modificación de contenidos de los LTG de primaria y preescolar, así como la compactación del texto Un libro sin recetas para la maestra y el maestro en las ediciones del próximo ciclo escolar 2026-2027.

En uno de esos oficios, el del 22 de octubre, la funcionaria hace de conocimiento de Arriaga que se realizó una revisión del contenido del paquete de LTG Fase 2 Preescolar, “a efecto de corroborar la pertinencia de los materiales” con el planteamiento curricular del Plan de Estudio para la Educación Preescolar, Primaria y Secundaria 2022.

Al respecto, comparto con usted el documento anexo al presente con el objetivo de solicitarle, atenta y amablemente, se sirva realizar las modificaciones correspondientes para la adecuación de los contenidos identificados como 'No pertinentes' en el referido paquete de libros de Texto Gratuitos en las ediciones próximas inmediatas correspondientes al Ciclo Escolar 2026-2027.

En el anexo 1 que acompaña a ese oficio, se califica como “No Pertinente” y por lo tanto se pide eliminar 47 de 126 contenidos, es decir, más de una tercera parte de los libros Láminas de diálogo con manifestaciones culturales y artísticas, Jugar e imaginar con mi material manipulable de preescolar, Explorar e imaginar con mi libro de preescolar y Múltiples lenguajes, todos de primer grado.

Uno de los libros que debieron ser corregidos y Arriaga se negó, de acuerdo con documentos de la SEP. Foto: Especial

En el anexo 2, de los mismos libros, pero de segundo grado de preescolar, se descalifican 41 de 119 de las láminas, materiales y textos al considerarlos “no claros”, “sin sentido”, “no didácticos”, “no representativos”, “confusos”, “incompletos”, “inconvenientes”, “limitados o que se repiten”.

En el anexo 3 igual se considera “No Pertinente” 37 de 114 contenidos de los libros correspondientes a tercer grado, por lo que se pide eliminarlos o modificarlos.

En cuento a los libros para la maestra y el maestro de preescolar, titulados Modalidades de trabajo para la acción transformadora y el codiseño Fase 2, Posibilidades de trabajo para la acción transformadora y el codiseño, Cantos y juegos infantiles tradicionales de México, Trazos y trinos. Propuesta de trabajo con la música y Trinos y giros de nuestro cantar, se propone eliminar 67 de sus contenidos.

En otro oficio, emitido por el director de Medios Audiovisuales e Informáticos, Luis Miguel Cisneros Villanueva, se sostiene además que la renovación de contenidos del Libro sin recetas para la maestra y el maestro “es efectivamente con la creación de un nuevo Plan de Estudios”.

“La unificación de este libro no promueve la revaloración del profesorado y su autonomía profesional, así como la reivindicación de su praxis pedagógica y comunitaria”.

Órdenes dadas a Marx Arriaga desde el 22 de octubre de 2025. Foto: Especial

Maestros que participaron en la resistencia con Arriaga denunciaron que la intención de la subsecretaría es volver a entregar la edición de los materiales educativos a editoriales como Santillana y Trillas. “Es regresar al pasado”.

Arriaga y colaboradores. Crisis política en la dependencia federal. Foto: Especial

Ausencia de contenidos en libros de primaria

En otro oficio, el del 28 de octubre, la subsecretaria informa a Marx Arriaga que también se hizo una revisión de los libros de texto gratuito de primaria y hace “de su conocimiento” que se han identificado “una serie de contenidos no incluidos en los libros”.

“Dada la naturaleza y el alcance de las observaciones, –le instruye– dar inicio formal al proceso de actualización de los contenidos de los libros de texto gratuitos del nivel primaria, a fin de incorporar los elementos señalados con la participación de docentes innovadores”.

En un anexo se señala que los contenidos “ausentes” en los libros de primaria son, entre otros, “escritura de nombres en la lengua materna”, “lectura compartida en voz alta”, “narración de actividades y eventos relevantes que tengan que ver con la familia, la escuela o el resto de la comunidad”, “escritura colectiva por medio del dictado”, “descripción de objetos, lugares y seres vivos”.

Considera además que no hay suficiente contenido en cuanto a “el derecho a la igualdad de género y vida sin violencia; estereotipos de género que pueden inducir a formas de violencia, desigualdad y discriminación”, “manifestaciones culturales y símbolos que identifican a los diversos pueblos indígenas, afrodescendientes y migrantes y a México como Nación”, entre otros.

En un tercer oficio, fechado el 22 de octubre, Juárez Pérez comunica al entonces titular de la DGME que:

Se ha identificado la pertinencia de unificar los contenidos de los respectivos títulos Un libro sin recetas para la maestra y el maestro, en todas sus fases, con miras a constituir un solo título más compacto, eficiente y tendiente a generar impactos presupuestales positivos conforme a los principios de austeridad republicana.

La funcionaria le pide entonces realizar los trabajos correspondientes, conforme a sus atribuciones y ámbito de competencia para que se elabore un solo volumen conforme a una propuesta que se anexa y que especifica la eliminación de páginas.

Ésta es la negativa de Marx Arriaga

Los oficios de la SEP tuvieron respuesta del entonces titular de la DGME, mediante los escritos DGME 768-2025, DGME-810-2025 y DGME-855-2025, de fechas 3, 6 y 7 de noviembre últimos, en los cuales asegura que “algunas de las observaciones” establecidas en los anexos no guardan una correspondencia plena con la lógica pedagógica y el diseño integral de la familia de libros de texto gratuitos y con la Nueva Escuela Mexicana (NEM).

Aparte, advierte que los materiales educativos se encuentran en proceso de liberación para el ciclo 2026-2027, por lo que no considera pertinente hacer los cambios solicitados.

El entonces titular de la DGME hace referencia que por primera vez en la historia del país hay 107 materiales, desde preescolar hasta telesecundaria, listos, “sin delegar la responsabilidad a alguna editorial o despacho editorial para que lucre con ella”.

Al cierre de esta edición, Marx Arriaga permanecía atrincherado en sus exoficinas de la SEP. Foto: Miguel Dimayuga

Igual, señala que la DGME hizo ya una actualización de cada uno de los títulos, por lo que la solicitud implicaría la reelaboración de partes significativas de los materiales, lo cual requiere un proceso de planeación especializada que tendría que ser revisada por las áreas específicas de la SEP conforme al Manual de Procedimientos de la DGME y someter a diagnósticos con el magisterio nacional.

Eso, dijo Marx Arriaga, requeriría un proceso con el magisterio nacional; y que, conforme al calendario escolar, los libros y materiales no estarían a tiempo. También expone que el Reglamento Interno de la SEP obliga a una coordinación con la DGME; pero que, en su oficio, la Subsecretaría de Educación Básica está dando un “ordenamiento” para que se modifiquen los LTG.

No se está llevando a cabo una coordinación y acuerdo entre la Subsecretaría de Educación Básica y la DGME -contestó Marx Arriaga- , toda vez que, dicho requerimiento solicitado está vulnerando y evadiendo atribuciones establecidas en el artículo 23 de la fracción 1 del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública, ya que dichos materiales han sido establecidos y autorizados por la SEP desde hace dos ciclos escolares.

En ese sentido, rechaza “el juicio” de valor de contenidos “no pertinentes”, ya que los autores de dicho dictamen “carecen de atribuciones administrativas para hacerlo”.

Además, hace referencia a “cientos de amparos” y controversias constitucionales, como la presentada por la Universidad de Guadalajara, que ya fueron libradas y en las que se dictaminó en favor del contenido de la LTG.

En el oficio 810-2025, Arriaga indica que la dependencia estaba imposibilitada para hacer los cambios que se piden para compactar Un libro sin recetas para la maestra y el maestro, no sólo porque ello implicaría una falta administrativa de los servidores públicos y del área a su cargo, “… sino porque al no solicitar previamente un análisis de las áreas que tienen la atribución sobre la pertinencia de dicha solicitud… se estarán cediendo las funciones de la DGME y vulnerando las actividades que tenemos al interior de la misma”.

Y expresa:

Resulta preocupante porque no se solicita únicamente la compilación en un solo volumen, si no se pide eliminar los capítulos que se indican en el anexo sin un análisis que justifique el impacto de dicha acción en el docente y en los libros de Texto Gratuitos. De aplicar su indicación, se estaría eliminando el soporte teórico para la implementación de la NEM, según los principios del Plan y Programas de Estudio.

Arriaga agrega en ese oficio de respuesta que en ese modelo los maestros adquieren nuevas responsabilidades ante las cuales es necesario que posean herramientas tanto conceptuales como prácticas, que no sean “prescripciones o recetas”.