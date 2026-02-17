PRI pide que Mario Delgado comparezca por el caso de Marx Arriaga

Mario Delgado y Marx Arriaga en una imagen de julio de 2024. Foto: @MarxArriaga

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Grupo Parlamentario del PRI en el Senado presentó un punto de acuerdo solicitando la comparecencia del secretario de Educación Pública, Mario Delgado, para que explique la destitución del titular de la Dirección General de Materiales Educativos, Marx Arriaga.

En el documento, los senadores tricolores también piden que Mario Delgado dé cuenta del manejo de recursos financieros y materiales en la gestión de Marx Arriaga.

El PRI también exige que Mario Delgado aclare los señalamientos a Arriaga y Sady Loaiza, director de Desarrollo e Innovación de Materiales Educativos, a quienes se acusa que en oficinas del área les pedían “fuertes cantidades por adelantado” para darles trabajo, bajo el argumento de que eran aportaciones para la revolución educativa o su “causa”.

Asimismo, el Revolucionario Institucional pide que haya una investigación sobre los contenidos de los libros de texto gratuitos con expertos y docentes.