Se suspende la Fase I de contingencia ambiental y el Doble Hoy No Circula

La contaminación esta tarde en la Ciudad de México. Foto: Miguel Dimayuga

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) levantó la Fase I de contingencia ambiental por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México, por lo que suspendió el Doble Hoy No Circula desde las 18:00 horas de este martes 17 de febrero.

En un comunicado, el organismo informó que el Sistema de Monitoreo Atmosférico detectó que el sistema de alta presión que afectaba a la zona desde hace días tuvo su centro ahora sobre el estado de Jalisco, permitiendo que aumentara el viento sobre el Valle de México.

Adicionalmente, ingresó humedad y se observó un proceso de formación de nubosidad en zonas montañosas. Todo ello favoreció la ventilación y la dispersión de contaminantes.

Para mañana miércoles 18 de febrero, el programa Hoy No Circula aplicará de forma normal.