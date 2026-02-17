Sheinbaum enviará extrañamiento al Reino Unido contra asilo a Karime Macías, exesposa de Duarte

La presidenta Claudia Sheinbaum en la mañanera. Foto: Eduardo Miranda

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El gobierno de México enviará un extrañamiento al Reino Unido contra el posible asilo que se le daría a Karime Macías, exesposa del Javier Duarte, exgobernador de Veracruz.

“¿Cómo es posible que una persona que está acusada de corrupción reciba el asilo?”, cuestionó la presidenta Claudia Sheinbaum, esta mañana.

Durante la conferencia en Palacio Nacional, la jefa del Ejecutivo Federal exhibió la libreta en la que Macías escribía constantemente la frase “sí merezco abundancia”.

También cuestionó cómo es que puede vivir en Reino Unido con lo que cuesta, entre otras cosas los gastos que se tienen con los hijos, así como su educación y, sobre todo, de dónde viene el dinero con el que están allá.