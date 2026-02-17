Tras cuatro días atrincherado, Marx Arriaga deja sus oficinas en la SEP

Marx Arriaga en su oficina de la SEP. Foto: Miguel Dimayuga

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Después de cuatro días atrincherado en la que fue su oficina en la Secretaría de Educación Pública (SEP), Marx Arriaga Navarro recibió la notificación oficial de que ya no es director general de Materiales Educativos y salió de las instalaciones federales rumbo a su casa.

De acuerdo con reportes periodísticos, Arriaga recibió el oficio de la SEP alrededor de las 15:30 horas de este martes 17 de manos de personal de la Unidad de Administración y Finanzas de la SEP.

Con el documento en mano, posó ante las cámaras y dijo que ya no esperaba otro oficio más. “No, ya no, es lo mínimo que un trabajador debería recibir”. Y anunció que se iría “en cinco minutos”.

El exfuncionario agregó que, antes de irse, firmó 105 plazas de trabajo de sus compañeros que estaban contratados por honorarios y cuyos trabajos "estaban en riesgo".

Minutos después, con el cuadro bajo el brazo del economista alemán Karl Marx que tenía colgado en su oficina, dejó el lugar que ayer quedó semi vacío y que ocupó en el sexto piso de la sede ubicada en la avenida Universidad 1200, en la alcaldía Coyoacán.

“¡No estás solo!”, le gritaron algunas personas que lo despidieron con aplausos. Otros coreaban: “Educación primero al hijo del obrero, educación después al hijo del burgués!” y “¡Estamos con usted!”.

#MarxArriaga finalmente vio que estaba solo, y que solo unos cuantos de sus amigos lo acompañaron a su salida de la #SEP a corear fuera Mario. Mientras que miles de maestros celebraron en redes sociales. pic.twitter.com/nKguCXYlAz — Arjé Noticias (@ArjeNoticias) February 17, 2026

A pie, el exfuncionario fiel obradorista salió a la calle y se dirigió a la entrada de la estación Coyoacán de la Línea 3 del Metro.

Al abordar un tren en dirección a Indios Verdes, dijo que iba a su casa en Texcoco, Estado de México.

Arriaga comentó que lo primero que haría sería al llegar a su domicilio sería “darse un baño, descansar un rato” y seguir con su trabajo magisterial.