Cuba es patrimonio de la humanidad por su resistencia: Luisa Alcalde

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En medio de las tensiones crecientes en torno a radicalizar el bloqueo económico y energético a Cuba, impulsado por el presidente estadunidense Donald Trump, la dirigente del partido oficialista, Morena, Luisa María Alcalde Luján, encomió la dignidad, resistencia y valentía del pueblo cubano.

Lo hizo citando al expresidente Andrés Manuel López Obrador, posteando inclusive un fragmento de alguna mañanera, en la que el tabasqueño consideró que el pueblo de Cuba es “patrimonio de la humanidad”.

En su cuenta de X, la dirigente morenista agregó:

“Es una isla heróica”.

Las posturas de simpatía con el gobierno de Cuba, siempre expresadas como apoyo “al pueblo de Cuba”, han sido frecuentes en los dirigentes de Morena, inclusive en el contexto de dichos de Donald Trump sobre prohibirle a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que envíe petróleo a la isla, lo que la propia mandataria ha negado.