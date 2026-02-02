“Él tomó la decisión”: Sheinbaum sobre salida de Adán Augusto

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Adán Augusto López salió de la coordinación de la bancada de Morena en el Senado por su decisión y no se prevé que se le dé una embajada afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Le informó a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, hace unos días y sabíamos que se iba a integrar de trabajo de Morena”, dijo durante la conferencia presidencial.

“Él tomó la decisión y el partido de invitarlo”, para hacer trabajos de operación electoral hacia el proceso de 2027.

Hace unos días, la mandataria federal evadió responder si confiaba en López Hernández para el trabajo legislativo con el objetivo de aprobar la reforma electoral, con el antecedente de la cláusula de “vida eterna” en la reforma electoral llamado plan B de Andrés Manuel López Obrador, en la que garantizaba la persistencia de partidos políticos con intercambio de votos; y respondió que la decisión de ponerlo en ese cargo fue de las y los legisladores.

López Hernández fue quien, como gobernador de Tabasco, designó a Hernán Bermúdez Requena como secretario de Seguridad del estado y ahora está bajo un proceso judicial por ser el presunto líder del grupo criminal “La Barredora”.

El exsecretario de Gobernación también, desde su notaría, apoyó el proceso de creación de empresas de Bermúdez Requena y de sus familiares.

Quien también fue una de las “corcholatas” para elecciones presidenciales del exmandatario López Obrador, presentó irregularidades en las cuentas de su patrimonio, al entrar en contradicciones por su enriquecimiento.