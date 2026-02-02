Lluvias e intervalos de chubascos afectarán este martes a 12 estados; llega el frente frío 33

Se prevén lluvias aisladas en la Ciudad de México. Foto: Cuartoscuro / Rogelio Morales

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Al menos 12 entidades, entre ellas la capital del país, serán afectadas por lluvias aisladas e intervales de chubascos este martes, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En tanto, 21 estados tendrán temperaturas inferiores a los cinco grados y en 13 se pronostican heladas, indicó el pronóstico para el 3 de febrero del organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Durante la noche del lunes y madrugada del martes, canales de baja presión sobre el oriente, centro y occidente de México, en interacción con el ingreso de humedad procedente del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, ocasionarán lluvias puntuales fuertes en Michoacán; chubascos en Jalisco, Tamaulipas, Veracruz (Huasteca Alta, Huasteca Baja, Capital y Montañas), Puebla (Sierra Norte y Sierra Nororiental), Guerrero y Oaxaca.

Además, lluvias aisladas en Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Nayarit, Hidalgo, Estado de México, Puebla (Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra), Chiapas, Yucatán y Quintana Roo. Todas con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

De igual forma, persistirá el viento de componente norte de 40 a 60 kilómetros por hora con rachas de 70 a 90 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec; de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en las costas de Yucatán y Quintana Roo.

Además, prevalecerá el ambiente frío a muy frío por la noche y al amanecer en zonas de la Mesa del Norte y la Mesa Central, llegando a ser gélido en sierras de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango.

Se aproxima el frente frío 33

Mañana, un nuevo frente frío (número 33) se aproximará e ingresará sobre el norte y noreste de México; interaccionará con una vaguada en altura y con la corriente en chorro subtropical, ocasionando vientos de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Chihuahua, Sinaloa, Durango, Coahuila y Nuevo León.

Simultáneamente, una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera, generará vientos fuertes con rachas de 40 a 60 km/h en la península de Baja California, incluido el golfo de California.

Por otra parte, canales de baja presión en occidente, centro y sur del país, aunados al ingreso de humedad del océano Pacífico, generarán chubascos con descargas eléctricas en Michoacán, Estado de México, Guerrero y Oaxaca.

Finalmente, una circulación anticiclónica sobre el golfo de México originará viento de componente sur (surada) con rachas de 40 a 60 km/h en Tamaulipas y Veracruz. En el resto del país, se prevé ambiente cálido a caluroso durante la tarde con baja probabilidad de lluvia.

Valle de México

Se pronostica cielo despejado a medio nublado durante el día. Por la mañana, ambiente muy frío a frío con bancos de niebla en zonas altas de la región. Por la tarde, ambiente templado, con lluvias aisladas en la Ciudad de México e intervalos de chubascos con descargas eléctricas en el Estado de México.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 6 a 8 °C y la máxima de 22 a 24 °C. Para Toluca se prevé una temperatura mínima de 3 a 5 °C y una máxima de 19 a 21 °C. Viento de componente norte de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h, de acuerdo con el SMN.

Riesgos

Las rachas de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.

Las temperaturas gélidas podrían congelar la carpeta asfáltica.

Pronóstico de lluvias para el martes 03 de febrero:

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Michoacán, Estado de México, Guerrero y Oaxaca.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Tamaulipas, Veracruz (Huasteca Alta), Jalisco, Colima, Ciudad de México, Puebla, Chiapas y Quintana Roo.

Pronóstico de temperaturas para el martes 03 de febrero:

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sinaloa, Michoacán, Guerrero y Oaxaca (costa).

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California Sur, Durango (noroeste), Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Jalisco, Colima, Morelos, Puebla (suroeste) y Chiapas (costa).

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Aguascalientes, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Morelos y Chiapas.

Pronóstico de viento y oleaje para el martes 03 de febrero: