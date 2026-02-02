Momento en el que un motociclista choca y cae en la autopista México-Cuernavaca (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un motociclista cayó en la autopista México-Cuernavaca a la altura del kilómetro 43, en dirección a la Ciudad de México, luego de chocar contra una camioneta a la que intentó rebasar por la derecha.

El incidente ocurrió este domingo 1 de febrero cuando un grupo de motociclistas circulaba por la vía.

De acuerdo con las grabaciones, uno de los conductores intentó rebasar por la derecha a una camioneta, lo que provocó el choque.

Tras el impacto, el motociclista perdió el control, cayó al pavimento y fue atropellado por otro motociclista que venía detrás.

Las imágenes mostraron el momento del choque y las lesiones de uno de los motociclistas.

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE) informó a través de su cuenta en X que se registró un cierre parcial de carriles en el kilómetro 43 debido a la caída del motociclista, lo que generó carga vehicular intensa en la zona. Usuarios reportaron demora de hasta 45 minutos, y la autoridad recomendó precaución a los conductores.

No se detallaron de inmediato el número de heridos ni el estado de salud de los involucrados por parte de las autoridades.

El poblado de Tres Marías, en el municipio de Huitzilac, Morelos, donde se ubicó el percance, registró múltiples accidentes viales en años recientes.

El 24 de enero pasado, un choque entre un autobús y un automóvil particular provocó un incendio y dejó cuatro personas fallecidas y 11 lesionadas en esa misma carretera.

Otro incidente en abril de 2025 involucró varios vehículos en el kilómetro 50, con saldo de cuatro muertos y 12 heridos.

En 2021, una serie de accidentes con motociclistas en el kilómetro 51 resultó en seis decesos.

En los últimos tres años se documentaron 32 accidentes con 36 fallecimientos.