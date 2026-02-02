Multan a Ticketmaster por irregularidades en la venta de boletos para conciertos de BTS

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Iván Escalante reveló, durante la conferencia mañanera, que la multa a Ticketmaster por las irregularidades en la venta de boletos para tres conciertos de la banda coreana BTS será de más de 5 millones de pesos.

Desde la Cineteca del Bosque de Chapultepec, Escalante Ruiz detalló que Ticketmaster ya fue notificada el 28 de enero de 2026, y que tiene hasta el 12 de febrero para ofrecer pruebas.

Ya iniciamos un procedimiento por infracción a la ley contra Ticketmaster, se notificó el veintiocho de enero, es una multa por un monto superior a los cinco millones de pesos”, apuntó.

“La empresa proveedora tiene diez días hábiles para ofrecer pruebas y manifestarse, este plazo concluye el 12 de febrero”, agregó.

El titular de Profeco indicó que también se notificaron a tres plataformas de reventa por el CasO BTS, y en caso de no obtener respuesta se iniciarán acciones legales en contra de ellas.

Los conciertos de BTS en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, como parte de su tour 2026, están programados para el 7, 9 y 10 de mayo de 2026.