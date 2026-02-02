Senadora del PAN participará en reunión de extrema derecha en Europa

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-El próximo 3 de febrero se realizará la “VII Cumbre Transatlántica en el Parlamento Europeo” en Bruselas, Bélgica, el que reunirá a más de 35 líderes parlamentarios, cívicos y expertos del bloque conservador en el mundo para participar en un diálogo sobre los desafíos que enfrenta hoy el ejercicio de la libertad de expresión.

Entre los invitados, se encuentra la senadora guanajuatense del PAN, Michel González Márquez, y participará entre los ponentes internacionales en el diálogo: “Libertad de expresión vs. discurso controlado – fortalecer los pilares de la democracia”.

Con Jorge Romero.

La senadora Michel González Márquez, también es la actual Secretaria General del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PAN, luego de que asumiera el cargo el actual presidente del partido Jorge Romero Herrera.

La senadora ha demostrado su cercanía con la Iglesia católica, ya que el 25 de enero del 2026 realizó una visita institucional a la hermandad de culto católico la “Hermandad de la Macarena” en Sevilla, España, en compañía de su familia que fue guiada por el cónsul honorario de México en Sevilla, Eduardo González Biedma.

El encuentro con la iglesia católica.

Se consultó a comunicación social de los senadores del PAN en qué estatus acudiría la legisladora a la cumbre, sin embargo, hasta el momento de la publicación no se obtuvo respuesta.

Con el expresidente español expresidente José María Aznar.

La cumbre, que se lleva a cabo cada dos años, está coorganizada por la Red Política por los Valores (PNfV) y el grupo parlamentario Reformistas y Conservadores Europeos (ECR), con la colaboración de Patriotas por Europa (PfE).

Entre los participantes también se encuentra el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, quien participará con el presidente del ECR, Mateusz Morawiecki; el presidente de Patriotas por Europa, Santiago Abascal; el miembro del Parlamento Europeo y presidente PNfV, Stephen Bartulica.

Stephen Bartulica afirmó que la presencia de José Antonio en la Cumbre refleja su compromiso indiscutible y constante con los valores que son el cimiento de la Civilización Occidental, “él es un promotor constante del respeto a la dignidad humana, del fortalecimiento de la familia, de la protección a la vida y de la salvaguarda de las libertades fundamentales”.

Además, resaltó que la aplastante victoria que Kast obtuvo en Chile, así como el modelo político que construyó en su país, son relevantes para los conservadores y para todos aquellos que entienden la política como servicio.

Entre los ponentes de la jornada, se encuentran Mateusz Morawiecki, presidente del partido ECR, Santiago Abascal, presidente del partido PfE, y los miembros del Parlamento Europeo: Patryk Jaki, copresidente del ECR Group; Kinga Gal, vicepresidente de PfE Group; Branko Grims, del European People's Party (EPP), Eslovenia; Laurence Trochu, ECR, Francia; Enikö Györi, PfE, Hungría; Tom Vandendriessche, PfE, Bélgica; Margarita de la Pisa, PfE, España; Carlo Fidanza y Paolo Inselvini, ECR, Italia; y el propio Stephen Bartulica, ECR, Croacia.

Raúl Latorre, presidente de la Cámara de Diputados de Paraguay; Luz Pacheco, presidente de la Corte Constitucional de Perú; Victor Verdún, vicecanciller de Paraguay; Clara Muzzio, vicejefa de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Argentina; Fabiola Morales, vice-alcalde de Lima, Perú; Ernesto Araujo, excanciller de Brasil.

Michel González Márquez, miembro del Senado de México, y los miembros de los parlamentos nacionales Nikolas Ferreira, de Brasil; Santiago Santurio y Nicolás Mayoraz de Argentina; Lucy Akello, de Uganda; Jesse Okey-Joe Onuakalusi, de Nigeria; Ronald Portillo, de Guatemala y Andrés Castillo, de Ecuador.

Además, Ádám Kavecsánszki, presidente de Foundation for a Civic Hungary; así como Fernando Sánchez, rector de la Universidad Católica de Costa Rica; los periodistas Alvino-Mario Fantini, editor en jefe de The European Conservative y Bart-Jan Spruyt, editor de opinión de CNE News; así como la comentarista política Eva Vlaardingerbroek, ente otros especialistas e investigadores conservadores.