Tras 12 años y un costo final de 100 mil mdp, inauguran ruta completa del tren “El Insurgente"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Con un costo final de 100 mil millones de pesos y tras 12 años, la presidenta Claudia Sheinbaum inauguró el último tramo del tren “El Insurgente” con las dos estaciones que faltaban: Vasco de Quiroga y Observatorio.

“El tren se hizo en 12 años, desde 2014; que, en realidad cuando llegamos, en el 2018, tenía muy poquito, y ahora, finalmente se inauguró hasta la primera parte del Estado de México, después hasta Santa Fe y ahora a Observatorio”, dijo esta mañana en su conferencia.

Último tramo Vasco de Quiroga y Observatorio. Foto: Miguel Dimayuga

Desde la Cineteca en Chapultepec, el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Esteva, informó que aún falta una parte de la construcción en la estación Observatorio.

“Actualmente se está construyendo el deprimido de vehículos, porque así es la secuencia, pero eso no impide que ya entre en operación el tren y con los demás niveles funcionando. Esta última etapa estará concluida a mediados de este año. Ya está en proceso de construcción, ya está, obviamente, colada esta losa y están en proceso de excavación”.

Este último tramo son 8.4 kilómetros que se suman a los más de 57 km que recorre el tren desde Observatorio hasta Zinacantepec.

Vías de "El Insurgente". Foto: Miguel Dimayuga

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, dijo: “Hoy es un día muy importante, realmente va a quedar como un día en la historia de la Ciudad de México, porque hoy logramos uno de los sueños más importantes de la Ciudad, que es lograr una comunicación, un Sistema de Movilidad Integrado, pero, además, Metropolitano, eso es lo que representa el que hoy se inaugure el Tren Interurbano ‘Insurgente’ (…) lo que antes era un sueño, hoy es una realidad, y se hace realidad por todo el trabajo hecho en movilidad en la Ciudad de México”.

La autoridad federal indicó que el recorrido de toda la ruta será de menos de una hora, contará con 20 trenes y un costo entre 15 y 100 pesos este último para quienes recorran toda la línea.

Tendrá conexión con las líneas 1 y 12 del STC Metro, la 3 del Cablebús, al RTP, al Cetram Observatorio y a la terminal de autobuses Poniente.

La mandataria federal indicó que “hoy es un muy buen día porque finalmente inauguramos todo el recorrido del Tren Toluca-Ciudad de México, inauguramos Santa Fe-Observatorio (...) Es una visión completamente distinta, no solamente es un tren que mueve desde Toluca hasta Ciudad de México, sino que además es una visión completamente distinta de recuperación del espacio público y de integrar a las zonas populares a un transporte de primer mundo. Es la visión del pasado frente a la visión de la transformación”. Sheinbaum durante recorrido. Foto: Dalila Escobar

Después de la conferencia, cortó el listón inaugural en la estación Vasco de Quiroga y encabezó un recorrido de Santa Fe a Observatorio.

El titular de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (ATTRAPI), Andrés Lajous, informó que tendrá una demanda estimada de 140 mil usuarios al día. La estación terminal de Observatorio tiene tres andenes, seguridad con 22 cámaras de videovigilancia y 51 bocinas en el vestíbulo; su ingreso será a través de la Tarjeta de Movilidad Integrada.

El director general del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), Jorge Mendoza, informó que el tren “El Insurgente” lleva, al 30 de enero, 869 días de operación, 15 millones de personas usuarias, con un promedio diario de 22 mil, en sus cinco estaciones activas, de las que Santa Fe y Toluca Centro son las de mayor afluencia.