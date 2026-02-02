Unos 400 mil estudiantes y académicos de la UNAM regresan a clases este martes 3 de febrero

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Este martes 3 de febrero, alrededor de 400 mil estudiantes y académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) iniciarán el semestre 2026-2; la comunidad del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) plantel Sur regresará a clases presenciales, tras el asesinato de un estudiante a finales de septiembre.

El inicio de clases será para los estudiantes y profesores de todos los niveles: iniciación universitaria, bachillerato, licenciatura, especialidad, maestría y doctorado que se rigen por el plan de estudios semestral. El semestre terminará el próximo 29 de mayo.

En un comunicado, la UNAM informó que el semestre 2026-2 comenzará en facultades, unidades multidisciplinarias y escuelas nacionales en Ciudad Universitaria, ubicada en la Ciudad de México, así como en los planteles de la Universidad, ubicados en otras entidades del país.

Según explicó, el calendario escolar establece inicios diferenciados de los ciclos escolares. Así, el pasado 5 de enero los nueve planteles de la Escuela Nacional Preparatoria (ENP) -administrados por el calendario anual- se reincorporaron a sus actividades que empezaron el 11 de agosto de 2025 y concluirán el 24 de abril del 2026.

Las licenciaturas que se rigen por el plan anual concluirán el próximo 8 de mayo.

Los estudiantes en cifras

De acuerdo con la UNAM, para el semestre 2026-2, la distribución estudiantil estimada por nivel educativo es la siguiente:

-Mil 900: Iniciación Universitaria

-104 mil: Bachillerato

-234 mil: Licenciatura

-Cuatro mil: Especialidad

-13 mil 300: Especialidades Médicas

-Seis mil 900: Maestría

-Cuatro mil 200: Doctorado

En cuanto al primer ingreso a las licenciaturas del Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia en las 35 opciones educativas, los alumnos se distribuyen así:

-Total: cuatro mil 941 estudiantes

-Mil 133 mujeres y 880 hombres ingresarán en modalidad abierta

-Mil 828 mujeres y mil 100 varones estarán en modalidad a distancia

Para este semestre los días inhábiles serán: 16 de marzo; 1, 10 y 15 de mayo.

CCH Sur reabre sus puertas

Este martes 3, los estudiantes y profesores de los cinco planteles de la Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) comenzarán el segundo semestre del ciclo escolar 2025-2026.

Ello significa que el plantel Sur reabrirá sus puertas, luego de la suspensión de clases presenciales debido al asesinato de un estudiante a manos de otro, ocurrido el 22 de septiembre del 2025.

Aquel día, Lex Ashton “N”, de 19 años, entró al plantel con un arma punzocortante con la que atacó a muerte a Jesús Israel Hernández Chávez, de 16 años, e hirió a un trabajador que intentó detenerlo.

Tras el crimen, las autoridades cerraron el plantel, mientras que los estudiantes realizaron diversas protestas en las que denunciaron la falta de seguridad dentro del plantel, así como de la poca atención a la salud mental de los estudiantes.

Tras varias reuniones entre estudiantes, padres de familia y autoridades, se acordó el reforzamiento de medidas de seguridad que incluyen la instalación de torniquetes con lector de identificación fotográfica para controlar el acceso, más luminarias y botones de emergencia, así como la conformación de brigadas universitarias.