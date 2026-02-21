Iniciativa para homologar y sancionar abuso sexual fue aprobada en 16 congresos: Citlalli Hernández

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- La iniciativa para homologar y sancionar el abuso sexual “prácticamente” está presentada en los 32 congresos locales y aprobada en 16, informó la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora.

Además, destacó la aprobación, por unanimidad, en las cámaras de Diputados y Senadores de las reformas a los artículos 260 y 266 Bis del Código Penal Federal que homologan la tipificación del abuso sexual en México.

“La expectativa es que de aquí al 8 de marzo (Día Internacional de la Mujer) podamos ya anunciar que se homologó en todo el país”, dijo en entrevista después de participar en el acto público Correos de Paz, un espacio de diálogo en favor de la paz y la justicia social.

Después de eso, añadió, “seguiremos trabajando con las fiscalías para que el abuso sexual se combata de manera eficaz y para que quede claro, a todas y a todos, que es un delito cualquier acto de abuso sexual y, segundo, que no habrá impunidad en algo que lamentablemente a veces es muy normalizado”.

Según Hernández Mora, “combatir las violencias contra las mujeres garantiza su autonomía y seguridad”.

Agregó que, con las reformas aprobadas en el Congreso de la Unión, se amplía la definición del delito de abuso sexual, se clarifican las acciones consideradas como abuso sexual y se refuerzan las sanciones y una multa.

“Se impondrá la obligación de acudir a talleres reeducativos con perspectiva de género y no violencia contra las mujeres y/o prestar servicio social en favor del Estado o de instituciones de beneficencia pública a fin de favorecer medidas de no repetición y para promover un cambio cultural a favor de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres”, explicó.

La funcionaria destacó que, con la aprobación de este dictamen, se avanza hacia la consolidación del Plan Integral contra el abuso sexual que diseñó la Secretaría de las Mujeres por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Además, “se fortalece la respuesta institucional y social frente al abuso sexual, garantizando el acceso a la justicia y promoviendo un cambio cultural que erradique estas violencias”.

Según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2021 (ENDIREH), 49.7% de las mujeres en México han sido víctimas de violencia sexual a lo largo de su vida; en 2025 fue un 23.3%.

La exsenadora destacó que “las reformas al Código Penal no sólo fortalecen el castigo a quienes violentan, sino que apuesta por un cambio cultural profundo y una nueva certeza de no impunidad”.