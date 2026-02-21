Vivienda para el Bienestar 2026: requisitos oficiales y estatus del pre-registro en Conavi

El programa Vivienda para el Bienestar 2026 mantiene activo su pre-registro en línea sin fecha límite oficial publicada.. Foto: Canva

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— El programa Vivienda para el Bienestar 2026 mantiene habilitado su pre-registro en línea sin una fecha límite oficial anunciada hasta el momento por la autoridad responsable. De acuerdo con información publicada en el portal institucional del Gobierno de México el 10 de febrero de 2026, la plataforma digital se activó para recabar datos de personas interesadas en participar en el proceso de selección.

La autoridad explicó que el pre-registro tiene como objetivo integrar un padrón preliminar para dimensionar la demanda por entidad y municipio, así como planear las zonas donde se desarrollarán los proyectos de vivienda. Este paso no constituye la asignación de una vivienda ni sustituye el registro formal que se realizará cuando se emitan convocatorias específicas.

El pre-registro sigue abierto y no tiene fecha límite oficial

Hasta el 21 de febrero de 2026, no existe un aviso público que establezca una fecha de cierre del pre-registro. En el comunicado difundido en el portal oficial se indicó que la plataforma permanecerá activa mientras se desarrolla la etapa de planeación territorial.

La autoridad señaló que el trámite es gratuito y que no requiere intermediarios. También pidió a la población no entregar dinero ni documentación a gestores externos. El registro debe realizarse únicamente en el sitio oficial habilitado para ese fin.

El pre-registro solicita información básica para identificar a las personas interesadas y conocer su situación habitacional. Posteriormente, la dependencia publicará convocatorias con fechas, sedes y requisitos documentales para formalizar la inscripción.

Datos que solicita la plataforma digital

El formulario en línea pide capturar información personal y de contacto. Entre los datos solicitados se encuentran:

Clave Única de Registro de Población (CURP)

Nombre completo

Fecha de nacimiento

Sexo o género

Domicilio actual y código postal

Número telefónico

Correo electrónico

La autoridad informó que estos datos permitirán establecer comunicación con los aspirantes cuando se publiquen las convocatorias oficiales en cada entidad.

Requisitos oficiales para participar en el programa

De acuerdo con los lineamientos difundidos por la autoridad federal responsable de la política de vivienda social, las personas interesadas deberán cumplir con una serie de requisitos para avanzar al registro formal cuando se abra esa etapa.

Entre los criterios establecidos se encuentran:

Tener 18 años o más

No ser propietario de vivienda

No haber recibido previamente un subsidio federal de vivienda

No ser derechohabiente de instituciones de financiamiento habitacional como Infonavit o Fovissste

Contar con ingresos familiares dentro de los rangos definidos en las reglas de operación vigentes

Estos requisitos se verificarán en la fase posterior al pre-registro, cuando la autoridad convoque a las personas que continúen en el proceso.

La información institucional indica que el programa prioriza a sectores que enfrentan mayores dificultades para acceder a vivienda, entre ellos mujeres jefas de familia, personas adultas mayores, integrantes de comunidades indígenas y afromexicanas, y personas con discapacidad.

Qué ocurre después del pre-registro

Una vez concluida la etapa de captación de datos, la dependencia publicará convocatorias por entidad federativa. En esas convocatorias se detallarán los documentos que deberán presentar los aspirantes y los mecanismos de selección.

El procedimiento contempla la revisión documental y, en algunos casos, visitas domiciliarias para validar la información proporcionada. Cuando la demanda supere la oferta disponible en una zona determinada, la asignación se realizará mediante mecanismos definidos en la convocatoria correspondiente.

El programa forma parte de la política de vivienda social impulsada por el Gobierno federal a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y la Comisión Nacional de Vivienda, organismos adscritos al Gobierno de México.

Alcance del programa en 2026

La información pública disponible señala que Vivienda para el Bienestar 2026 contempla la construcción y asignación de viviendas en distintas regiones del país, con prioridad en zonas de rezago habitacional.

El pre-registro permite estimar la demanda potencial antes de iniciar los proyectos constructivos y definir la ubicación de los desarrollos. La autoridad indicó que el número final de viviendas y su distribución territorial se dará a conocer conforme avancen los procesos administrativos y presupuestales.

Hasta ahora, no se ha publicado un calendario nacional con fechas específicas para el cierre del pre-registro ni para la apertura de los módulos presenciales de registro formal.