Abatimiento de “El Mencho” fue por presión de Trump a México: Consejo Nacional de Nueva Derecha

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Consejo Nacional de Nueva Derecha afirmó que el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, presunto líder y fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), está “directamente relacionado con la fuerte presión ejercida por el presidente Donald Trump y su gabinete sobre el Gobierno de México”, después de que los cárteles fueran etiquetados por Estados Unidos como “narcoterroristas”.

La postura de la organización conservadora, de corte político y religioso, fue difundida luego de que se diera a conocer la información sobre la muerte del capo a manos del Ejército mexicano.

Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, era considerado el narcotraficante más buscado de México y uno de los objetivos prioritarios del gobierno de norteamericano.

El 4 de diciembre de 2024, el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció la recompensa por información que condujera a su captura de 10 a 15 millones de dólares, como parte de la presión para su localización y detención bajo cargos que incluyen tráfico de drogas, armas y lavado de dinero.

El 20 de enero de 2025, la administración de Trump publicó como parte de sus acciones presidenciales una orden ejecutiva que instruye la creación de un mecanismo para designar a ciertos cárteles internacionales y otras organizaciones como Terroristas Extranjeras, con base en el artículo 219 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (8 USC 1189), o como Terroristas Globales Especialmente Designados, conforme a la Ley de Poderes Económicos en Emergencias Internacionales (50 USC 1702) y a la Orden Ejecutiva 13224 del 23 de septiembre de 2001, relativa al bloqueo de bienes y la prohibición de transacciones con personas que cometen o apoyan el terrorismo.

De acuerdo con la Casa Blanca, en “ciertas zonas de México”, los carteles funcionan como entidades cuasi gubernamentales, controlando casi todos los aspectos de la sociedad”, y sostiene que “las actividades de los cárteles amenazan la seguridad del pueblo estadounidense, la seguridad de Estados Unidos y la estabilidad del orden internacional en el hemisferio occidental”.

En su pronunciamiento, el Consejo Nacional de Nueva Derecha sostuvo que la actuación del gobierno de México respondió a esa presión internacional.

“De esta manera, la presidenta Claudia Sheinbaum y su gabinete de seguridad, se vieron obligados a pasar de los abrazos a la aplicación de la ley”, indicó la organización.

Agregó: “Así las cosas, está claro que sin el respaldo de Trump, el gobierno socialista mexicano nunca hubiera procedido contra el crimen organizado”.

El posicionamiento también atribuye al mandatario estadounidense un impacto regional: “Beneficia a su país, a México y al mundo, con su decisión de acabar con los cárteles y con ello poner fin a olas imparables de devastación con fentanilo, así como de extorsiones, tráfico de personas, cobro de piso, asesinatos, desapariciones”.

Sin embargo, el Consejo no habló sobre los narcobloqueos, incendios de vehículos y suspensión de transporte público reportados en Jalisco y otros estados tras el operativo, ni sobre la activación de alertas de seguridad y cancelación de eventos, hechos que acompañaron la jornada violenta posterior al abatimiento.

El documento concluye: “Hoy estamos ante la pulverización de los cárteles más grandes, gracias a Estados Unidos”.