Brugada convoca a Gabinete de Seguridad de CDMX tras muerte de “El Mencho”, líder del CJNG

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La jefa de gobierno de esta ciudad, Clara Brugada Molina, convocó hoy al Gabinete de Seguridad y Construcción de Paz, es decir, la mesa de seguridad en la que se deciden acciones preventivas y reactivas en la materia.

Esta tarde, Brugada Molina, informó lo anterior, luego de reconocer y ofrecer su respaldo a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la Guardia Nacional.

Gabinete de Seguridad

El propósito de la convocatoria es la de garantizar las acciones necesarias de prevención tras el operativo que derivó en la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del llamado Cártel Jalisco Nueva Generación.

En sus redes sociales, Clara Brugada expuso que el plan preventivo se coordina con las fuerzas federales de seguridad.

En el Gabinete de Seguridad y Construcción de Paz de la Ciudad de México estamos en sesión permanente dando seguimiento a los eventos de hoy, en coordinación con el Gobierno Federal.



La @SSC_CDMX estará informando sobre cualquier evento de relevancia para las y los capitalinos.

Hago un llamado a la calma y a que se informen por fuentes oficiales. Estamos trabajando para garantizar prevención, seguridad y construcción de paz en la ciudad, pidió la Jefa de Gobierno.