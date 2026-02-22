Canadá y EU emiten alerta a viajeros tras muerte de “El Mencho”; Air Canada suspende vuelos

CIUDAD DE MÉXICOc(apro).- Los disturbios y la inseguridad en Puerto Vallarta, derivados del operativo en el que perdió la vida Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), motivaron que el gobierno canadiense emitiera una alerta general a sus ciudadanos de visita en México.

Además, Air Canada, su principal aerolínea, suspendió vuelos a Puerto Vallarta, debido a la situación de inseguridad. Ese destino es uno de los favoritos de los canadienses para turismo y residencia.

A través de sus redes sociales, Air Canada comunicó:

“Debido a la situación de seguridad en Puerto Vallarta que afecta el aeropuerto, Air Canada ha suspendido temporalmente sus operaciones hoy. Estamos monitoreando la situación y en contacto con las autoridades locales, quienes trabajan para resolver el problema”.

A continuación, la aerolínea recomendó a sus clientes no intentar ir al aeropuerto y anunció que se notificará directamente sobre cualquier cambio en itinerarios cuando sea posible.

Due to an ongoing security situation in Puerto Vallarta impacting the @VallartaAirport, Air Canada has temporarily suspended operations there today. We are monitoring the situation and in contact with local authorities who are working to resolve the issue. (1/2) pic.twitter.com/BqV0hGIL4l — Air Canada (@AirCanada) February 22, 2026

La alerta de seguridad fue emitida más o menos al mismo tiempo que la de la Embajada de Canadá a sus ciudadanos en Jalisco, debido a la violencia y bloqueos de carreteras.

Luego, dio una lista de recomendaciones, entre las que destaca mantener un perfil bajo y evitar llamar la atención; seguir instrucciones de las autoridades; monitorear medios de comunicación; evitar áreas con actividad policial o criminal y comunicar su situación a familiares a través de mensajes de texto, teléfono y redes sociales.

Canadá es el segundo país que emite alerta de seguridad a sus ciudadanos en México y concretamente que estén en el estado de Jalisco, luego de que momentos antes la Embajada de Estados Unidos emitiera la primera alerta, aunque incluyendo Guanajuato, Michoacán, Guerrero y Tamaulipas.