Capufe cierra casetas y autobuses cancelan corridas tras muerte del "Mencho" (Videos)

Central de Autobuses del Norte. Desconcierto en pasajeros por cancelación de corridas. Foto: Miguel Dimayuga

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– La violencia narca desatada tras el abatimiento del Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), a manos de fuerzas especiales federales, causó el cierre de casetas de cobro y cancelaciones de corridas de autobuses.

La tarde de este domingo Nemesio Oseguera Cervantes, Mencho, resultó muerto durante un operativo federal en Tapalpa, Jalisco. El gobierno de Estados Unidos ofrecía una recompensa de 15 millones de dólares por información que llevara a su captura.

La ficha del Mencho. Foto: Especial

Cerca de las cuatro de la tarde de este domingo 22 de febrero, Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe) publicó en redes sociales que, “debido a incidencias presentadas durante el día, las siguientes plazas de cobro se encuentran cerradas”:

Esperanza y San Martín, Puebla.

La Venta, Guerrero.

Puente Reynosa, Tamaulipas.

Puente San Juan, Tamaulipas.

Puente Camargo, Tamaulipas.

Compostela, Nayarit.

Lagos de Moreno, San Luis Potosí.

El Hongo, Tijuana.

Palmillas, Querétaro.

Tramo Cd. Córdoba - Veracruz.

Mesillas, Coscomate tramo Durango - Mazatlán.

Cancelación de corridas y paquetería

A su vez, empresas como ADO, Primera Plus, Estrella Roja y Grupo Estrella Blanca, entre otras líneas de autobuses de pasajeros, anunciaron la cancelación de sus operaciones (ver video del fotoperiodista Miguel Dimayuga al inicio y al final de la nota).

“Por causas ajenas a nuestra operación, algunas corridas podrían presentar ajustes, cancelaciones o reprogramaciones hasta nuevo aviso”, anunció ADO.

Primera Plus informó a sus clientes que “algunos de nuestros servicios están siendo cancelados hasta nuevo aviso... ¡Mantente informado!”

??AVISO IMPORTANTE??



Debido a causas ajenas a nuestra operación, algunos de nuestros servicios están siendo cancelados hasta nuevo aviso... ¡Mantente informado!https://t.co/QaiZUNwpFZ#PrimeraPlus pic.twitter.com/nYv87tnUbk — Primera Plus (@Primera_Plus) February 22, 2026

“En Estrella Roja, la seguridad de nuestros pasajeros y colaboradores es siempre nuestra prioridad. Por esta razón, informamos que detendremos temporalmente operaciones en todos nuestros servicios hasta nuevo aviso”, dio a conocer la compañía fundada en 1945.

A su vez, decenas de pasajeros causaron aglomeraciones principalmente en las centrales de autobuses del Norte, Sur y Tapo, debido a la cancelación de corridas, principalmente las que se dirigían al norte y occidente del país.

El comunicado de ADO. Foto: Especial

Además, empresas de paquetería como Estafeta, dieron a conocer de posibles atrasos de sus entregas causados por bloqueos carreteros. “Estaremos operando con las reservas necesarias atendiendo en todo momento a la evolución de la situación e informando a usted las acciones que iremos tomando”.