Christopher Landau felicita a México por “matar” a “El Mencho”; la Embajada emite alerta

La Embajada de Estados Unidos en México emitió una alerta a sus ciudadanos que se encuentren en el país, principalmente en Jalisco, Tamaulipas, Michoacán, Guerrero y Nuevo León, debido “a operaciones de seguridad en curso”.
domingo, 22 de febrero de 2026 · 14:24

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, felicitó al gobierno mexicano por la operación en la que resultó abatido el presunto líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”.

A través de sus redes sociales, Landau, quien fuera embajador en México, expresó:

“Acabo de ser informado de que las fuerzas de seguridad mexicanas han matado a ‘El Mencho’, uno de los narcotraficantes más sanguinarios y despiadados. Este es un gran avance para México, Estados Unidos, América Latina y el mundo”.

Landau añadió: “los buenos somos más que los malos” y felicitó a las fuerzas del orden y a los mexicanos”.

 

 

Alerta de la Embajada

Por su parte, la Embajada de Estados Unidos en México emitió una alerta a sus ciudadanos que se encuentren en el país, principalmente a quienes estén en Jalisco, Tamaulipas, Michoacán, Guerrero y Nuevo León, debido “a operaciones de seguridad en curso”.

Las zonas afectadas, de acuerdo a la Embajada, se refieren a Puerto Vallarta, Chapala y Guadalajara, en Jalisco; a Reynosa, Tamaulipas, y a otros municipios de esa entidad.

 

 

Ambos estados cuentan con estadunidenses en su población fija y turismo frecuente de placer y de negocios.

Además, la alerta incluye a los estados de Michoacán, Guerrero y Nuevo Léon, para las cuales da una serie de recomendaciones tales como evitar multitudes, compartir ubicación, seguir instrucciones de las autoridades, buscar refugio y minimizar movimientos innecesarios, evitar areas de riesgo y mantenerse informados.

CJNG Nemesio "El Mencho" Oseguera Cervantes Christopher Landau Embajada de EU

Comentarios

