Christopher Landau felicita a México por “matar” a “El Mencho”; la Embajada emite alerta

El embajador Ronald Johnson y el subsecretario Christopher Landau en junio de 2025. Foto: Miguel Dimayuga Meneses

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, felicitó al gobierno mexicano por la operación en la que resultó abatido el presunto líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”.

A través de sus redes sociales, Landau, quien fuera embajador en México, expresó:

“Acabo de ser informado de que las fuerzas de seguridad mexicanas han matado a ‘El Mencho’, uno de los narcotraficantes más sanguinarios y despiadados. Este es un gran avance para México, Estados Unidos, América Latina y el mundo”.

Landau añadió: “los buenos somos más que los malos” y felicitó a las fuerzas del orden y a los mexicanos”.

I’ve just been informed that Mexican security forces have killed “El Mencho,” one of the bloodiest and most ruthless drug kingpins. This is a great development for Mexico, the US, Latin America, and the world. The good guys are stronger than the bad guys./Los buenos somos más que… — Christopher Landau (@DeputySecState) February 22, 2026

Alerta de la Embajada

Por su parte, la Embajada de Estados Unidos en México emitió una alerta a sus ciudadanos que se encuentren en el país, principalmente a quienes estén en Jalisco, Tamaulipas, Michoacán, Guerrero y Nuevo León, debido “a operaciones de seguridad en curso”.

Las zonas afectadas, de acuerdo a la Embajada, se refieren a Puerto Vallarta, Chapala y Guadalajara, en Jalisco; a Reynosa, Tamaulipas, y a otros municipios de esa entidad.

Locations: Jalisco State (including Puerto Vallarta, Chapala, and Guadalajara), Tamaulipas State (including Reynosa and other municipalities), areas of Michoacan State, Guerrero State, and Nuevo Leon State



Event: Due to ongoing security operations in multiple states and… pic.twitter.com/71gKVQ9ec1 — Embajada de EE.UU. en México (@USEmbassyMEX) February 22, 2026

Ambos estados cuentan con estadunidenses en su población fija y turismo frecuente de placer y de negocios.

Además, la alerta incluye a los estados de Michoacán, Guerrero y Nuevo Léon, para las cuales da una serie de recomendaciones tales como evitar multitudes, compartir ubicación, seguir instrucciones de las autoridades, buscar refugio y minimizar movimientos innecesarios, evitar areas de riesgo y mantenerse informados.