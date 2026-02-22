El CJNG domina cuatro de las ocho regiones de Guerrero

CHILPANCINGO, Gro. (apro).- El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), cuyo líder fue abatido por fuerzas federales según informó el gobierno de México, tenía presencia en cuatro de las ocho regiones del estado de Guerrero.?

Se trata de las?regiones de Acapulco, Costa Chica, Costa Grande y Tierra Caliente de Guerrero.

Integrantes de su organización incendiaron unidades de transporte público y camiones de carga en la zona urbana y carreteras de estos municipios.

Un mapa elaborado por el gobierno estatal en 2023 y difundido por el diarios El Sur, indicó que el CJNG tenía presencia en las regiones de Tierra Caliente y Costa Grande.

Fuentes de seguridad consultadas este día tras el reporte de la muerte del líder de esa organización criminal, Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alías el Mencho, informaron que el CJNG extendió su presencia, a través de alianzas, a las regiones de Acapulco y Costa Chica.

En Acapulco, donde este día sicarios paralizaron el transporte público y el comercio con la quema de unidades de transporte público y ataques armados, tenían presencia a través de su alianza con la organización criminal Los Rusos.

Lo mismo ocurre en el corredor de la Costa Chica, desde Acapulco a Marquelia, donde mantienen presencia Los Rusos por medio de células criminales locales.

También tiene presencia en municipios de la Costa Grande, como Zihuatanejo y en los colindantes con el estado de Michoacán.

En los nueve municipios de la región de Tierra Caliente mantienen control y operaciones en el municipio de Zirándaro, que colinda con Huetamo, Michoacán.

La zona es operada por un líder identificado como el Suavecito, informaron las fuentes.

Tras los hechos de violencia en Acapulco el transporte y el comercio han colapsado, además de que se han suspendido las actividades del sector educativo.