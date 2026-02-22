El Ejército toma revancha de “El Mencho” casi 11 años después

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En 2015 un intento de capturar a Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, devino en una de las peores afrentas al Ejército Mexicano: su unidad de élite, el Grupo Aerotransportado de Fuerzas Especiales (GAFE), sufrió el derribamiento del helicóptero en el que volaban, perdiendo la vida 10 miembros de su tripulación.

Hoy, el GAFE, conocido en el ámbito castrense como “El GAFE del Alto Mando”, fue el que ejecutó la operación en la que resultó herido y fallecido en traslado el líder del llamado Cártel Jalisco Nueva Generación.

De hecho, la comunicación sobre el operativo fue emitida por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), algo inusual, pues este tipo de informes surgen por lo general, y así lo anunció la presidenta Claudia Sheinbaum al mediodía, del Gabinete de Seguridad. En el comunicado militar se establece que participaron “Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano”.

El mismo grupo fue víctima de El Mencho el 1 de mayo de 2015, fecha en la que el helicóptero fue derribado en Jalisco. Y el episodio fue dado a conocer por la revista Proceso en su edición 2010, del 9 de mayo de 2015, a la que dedicó su portada.

En un principio, la Sedena informó que los militares realizaban tareas de reconocimiento cuando fueron objeto de una agresión que derribó la aeronave.

En dicha aeronave viajaban elementos del GAFE, la unidad de élite entre las unidades de élite.

El Cártel de Jalisco Nueva Generación golpeó, pues, no sólo una aeronave militar, sino a lo más granado de las fuerzas especiales, es decir, a los soldados entrenados en las academias más prestigiosas del mundo, lo mejor de lo mejor de las Fuerzas Armadas, de acuerdo con jefes militares consultados por Proceso.

Especialistas en operaciones de enorme riesgo

El GAFE del Alto Mando realiza las operaciones de enorme riesgo e impacto, mientras que otros cuerpos especiales o agrupamientos de las diferentes armas (caballería, infantería, artillería, etcétera.) prestan apoyo táctico en acciones coordinadas.

Esa unidad suele ser la encargada de capturar a los grandes capos del crimen organizado y tiene la capacidad para enfrentarse a escoltas que poseen un inmenso poder de fuego. Inclusive, en ocasiones ha sido enviada a detener a integrantes del Ejército que han cometido delitos, pero que son queridos y apoyados por las tropas.

Su fama es tal que cuando oficiales y jefes de otras fuerzas especiales hablan de ellos, lo hacen con una mezcla de miedo y admiración. Pocos saben quiénes integran el grupo, y el Ejército jamás ha divulgado los operativos en los que participa.

En aquel tiempo, de acuerdo con las fuentes militares consultadas, el GAFE del Alto Mando sólo responde al comandante supremo de las Fuerzas Armadas, es decir, al presidente de la República, así como al secretario de la Defensa y al comandante del Cuerpo de Fuerzas Especiales del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana.

Pese a la secrecía del cuerpo especial y el intento de minimizar lo ocurrido en medios, un acto inusual se realizó en el sexenio de Enrique Peña Nieto en la explanada de la Fuerza Especial de Reacción, en el Campo Militar No. 1-A.

Hasta entonces, los comunicados de la Sedena no aludían a la condición de soldados de élite de los 18 elementos que iban en el helicóptero derribado.

Fue precisamente en ese encuentro cuando el general Aguirre, en su discurso, reveló la dimensión de lo ocurrido al dirigirse al entonces presidente Peña Nieto:

“Como comandante del Cuerpo de Fuerzas Especiales del Ejército y Fuerza Aérea, y en representación de quienes con honor y lealtad vestimos el uniforme de la República, agradecemos su presencia en esta ceremonia de homenaje a nuestros compañeros caídos.”

La formalidad de la ceremonia reveló la significación del grupo afectado: Asistieron Peña Nieto y los 10 miembros de su gabinete, incluidos los secretarios de la Defensa y de Marina.

El acto fue inaccesible para la prensa y ni siquiera se dejó entrar a personal de la logística presidencial. Tan cerrado fue el encuentro que ni siquiera le dieron acceso al Centro de Producción de Programas Informativos Oficiales (Cepropie), que documentaba todas las actividades públicas del mandatario en turno.

En los boletines y fotografías difundidos por Presidencia de la República la noche del 6 de mayo se evitó revelar la identidad de los caídos y sus allegados.

Al contrario de lo que ocurre con todas las actividades militares oficiales, de las que se difunden imágenes sin alteración alguna, en las que distribuyeron alusivas al homenaje no se mostraron rostros de soldados ni de las familias en duelo. Los que aparecían se difuminaron.

Aquella ocasión de 2015 la información obtenida por Proceso permitió saber que la aernoave fue impactada por un misil. Se uso un artefacto lanzacohetes RPG.

Hoy, el operativo de Tapalpa, Jalisco, de acuerdo a lo comunicado por la Defensa, incluyó el aseguramiento de diversos armamentos, así como de vehículos blindados entre los que destacaron “lanzacohetes capaces de derribar aeronaves y destruir vehículos blindados”.