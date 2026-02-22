EU celebra el operativo militar que desembocó en la muerte de “El Mencho”, líder del CJNG

Ronald Johnson, el embajador de Estados Unidos en México, saludó el “profesionalismo y determinación” de las fuerzas de seguridad del gobierno de Sheinbaum. Foto: @USAmbMex

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Por varios canales, el gobierno estadunidense de Donald Trump celebró el operativo militar desplegado hoy por el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo y que desembocó en la muerte de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), un grupo que Trump colocó en la lista de organizaciones terroristas internacionales.

A lo largo de este domingo, la Casa Blanca, el Departamento de Estado y el embajador de Estados Unidos en México lanzaron loas al Ejército mexicano por ese golpe al líder de ese poderoso grupo criminal, asestado en parte gracias a información de inteligencia de Estados Unidos, según indicó el gobierno mexicano.

A medida que surgieron en la prensa las versiones sobre la muerte del “Mencho”, Christopher Landau, subsecretario de Estado de la administración Trump –y exembajador de Estados Unidos en México durante el primer mandato del magnate—felicitó a “las fuerzas del orden de la gran nación mexicana” por el fallecimiento del líder criminal, al que se refirió como “un gran desarrollo para México, Estados Unidos, América Latina y el mundo”.

Horas más tarde, Karoline Lewitt, la vocera de la Casa Blanca, expresó el agradecimiento de Trump al gobierno mexicano por “su cooperación y la ejecución exitosa de este operativo”, al que atribuyó en parte al “apoyo de inteligencia” aportado por Estados Unidos a México. “El presidente Trump ha sido muy claro: Estados Unidos se va a encargar de que los narcoterroristas que envían drogas a nuestra patria estén obligados a enfrentar la ira de la justicia que se merecieron durante mucho tiempo”.

The United States provided intelligence support to the Mexican government in order to assist with an operation in Talpalpa, Jalisco, Mexico, in which Nemesio ‘El Mencho’ Oseguera Cervantes, an infamous drug lord and leader within the Jalisco New Generation Cartel, was eliminated.… https://t.co/iKxsAMmnLN — Karoline Leavitt (@PressSec) February 23, 2026

Poco después, Ronald Johnson, el embajador de Estados Unidos en México, saludó el “profesionalismo y determinación” de las fuerzas de seguridad del gobierno de Sheinbaum, y celebró que “bajo el liderazgo del presidente Trump y la presidenta Sheinbaum, la cooperación bilateral ha alcanzado niveles sin precedentes”.