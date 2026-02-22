Hombres incendian OXXO y vehículos en Jiutepec, Temixco, Yecapixtla y Miacatlán

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En Morelos, presuntos integrantes de grupos criminales han incendiado al menos cinco tiendas OXXO en Jiutepec, Temixco, Yecapixtla y Miacatlán. Además, los agresores comenzaron a prender vehículos: un taxi en Acatlipa, Temixco, y una camioneta en Tejalpa, Jiutepec. Hasta el cierre de esta información, no se reportan personas lesionadas, solo pérdidas materiales.

Ante los hechos, autoridades estatales reforzaron la vigilancia en centros penitenciarios, gasolineras y puntos estratégicos de carreteras, especialmente en el sur y oriente de Morelos, así como en las rutas que conectan con Guerrero, Puebla y el Estado de México.

Tienda quemada en Morelos

Estas acciones se enmarcan en un aumento de la violencia en el país, derivado de la reciente detención de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Según reportes policiales, el primer incidente ocurrió en la colonia Miguel Hidalgo de Jiutepec, cuando hombres en motocicleta lanzaron bombas molotov al interior de un OXXO. Bomberos y Protección Civil sofocaron las llamas y realizaron verificaciones de seguridad, sin que se reportaran personas lesionadas. La zona fue acordonada y se inició la carpeta de investigación correspondiente.

Más tarde, en Acatlipa, Temixco, presuntos integrantes del CJNG incendiaron un OXXO y un taxi en la misma localidad. Circula un video donde se observa a una pareja joven, un hombre y una mujer, lanzando gasolina e iniciando el incendio en el OXXO. Además, en redes sociales se difundieron imágenes del taxi en llamas con un cartel que hace referencia al Cártel Jalisco Nueva Generación, generando tensión entre los vecinos.

Posteriormente, se registraron ataques en un OXXO en Mexquemeca, Yecapixtla; otro OXXO en Miacatlán; y un OXXO en Lomas del Carril, Temixco.

Estos incidentes mantienen a la ciudadanía en estado de vigilancia y cautela. Usuarios en redes sociales recomiendan evitar salir, ante la percepción de riesgo derivada de los recientes hechos de violencia en distintas regiones del país.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelos informó que los presuntos responsables del OXXO en Jiutepec fueron identificados preliminarmente mediante videovigilancia y que se mantiene un seguimiento de rutas y patrones de movilidad que podría relacionar los ataques con grupos delictivos regionales.

En entrevista exclusiva con esta periodista, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelos, Miguel Ángel Urrutia Lozano, explicó que los ataques reflejan la intención de grupos criminales de generar tensión en la población. “En Jiutepec se intentó incendiar un OXXO, mientras que en Acatlipa, Temixco, presuntos integrantes del CJNG incendiaron un OXXO y un taxi. También se reportan ataques en Mexquemeca, Yecapixtla; Miacatlán y Lomas del Carril, Temixco. Afortunadamente no hubo lesionados, pero buscan infundir miedo y terror entre la población. Se presume que estas personas no pertenecen directamente al grupo de “El Mencho”, pero quieren aprovechar el contexto nacional para generar inquietud”, señaló.

El secretario contextualizó que la situación nacional derivada de la caída de “El Mencho” motivó la implementación de un operativo preventivo en todo el estado, incluso antes de que se registraran estos incidentes. “A nivel país se han registrado reacciones de distintos grupos delictivos tras la caída de un líder criminal. Morelos no es la excepción; por eso mantenemos vigilancia preventiva y medidas específicas para anticipar posibles incidentes y proteger a la ciudadanía”, afirmó.

Urrutia Lozano detalló que el operativo coordinado por el gobierno estatal, centrado en municipios del sur y oriente del estado, incluye a Jiutepec, Temixco, Jojutla, Tlaltizapán y Tlaquiltenango, donde se ha identificado la operación de células vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación y otras agrupaciones de alto impacto. Además, se realizan recorridos de vigilancia en zonas donde recientemente aparecieron mensajes atribuidos a grupos delictivos.

El secretario puntualizó que el operativo incluye blindaje de penales y centros de reinserción social, así como vigilancia reforzada en gasolineras y en los accesos y salidas de Morelos hacia Guerrero, Puebla y el Estado de México, para anticipar posibles movimientos de grupos criminales. “Ningún estado puede garantizar ausencia total de incidentes, pero los hechos indican que estamos trabajando de manera adecuada para reducir riesgos”, afirmó.

Fuera de Jiutepec y Acatlipa, los reportes oficiales indican únicamente dos incidentes menores: una persona lesionada por arma de fuego en Axochiapan —fuera de peligro— y un caso aislado de disparos al aire en un centro vacacional. No se han registrado incidentes en terminales de transporte, aunque algunas empresas han reducido corridas hacia zonas de mayor riesgo por decisión propia.

El secretario calificó la situación en Morelos como de “tensa calma”: la población permanece atenta mientras las autoridades mantienen medidas preventivas. “Lo que estamos garantizando junto con la Mesa de Seguridad es la gobernabilidad del estado”, concluyó Urrutia Lozano.