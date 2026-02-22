El Mencho
Llegan restos de “El Mencho”, líder del CJNG a forense en CDMX (Video)Al rededor de las 3:00 de la tarde de este mismo domingo, una ambulancia de servicios periciales salió del Hangar Presidencial a la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos de Delincuencia Organizada.
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El cuerpo de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, habría sido ingresado esta tarde a los servicios forenses de la Fiscalía General de la República (FGR), en la Ciudad de México.
Como se dio a conocer a través de un comunicado de la Secretaría de la Defensa Nacional, el capo al que se atribuía el liderazgo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) fue herido de gravedad y murió durante el traslado de la Sierra Madre Occidental a la Ciudad de México.
El mismo comunicado informó que los servicios periciales confirmarían la identidad del abatido.
El traslado se realizó bajo un imponente dispositivo de seguridad realizado por patrullas y elementos de la Guardia Nacional.
De acuerdo a la información oficial, la identidad del capo se confirmará una vez que concluyan las diligencias forenses.