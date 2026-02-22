Muerte de El Mencho: Reportan ataques e incendios en Puerto Vallarta durante operativo contra CJNG (VIDEOS)

La ola de violencia forzó a autoridades locales a suspender temporalmente servicios de transporte público en diversas zonas urbanas y metropolitanas,. Foto: Redes Sociales

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— Autoridades y ciudadanos reportaron ataques e incendios en Puerto Vallarta durante un operativo federal en el que fuerzas de seguridad abatieron a Nemesio Rubén Oseguera Cervantes "El Mencho", identificado como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Los hechos se registraron horas después de que la Secretaría de la Defensa Nacional confirmó un enfrentamiento en el municipio de Tapalpa, Jalisco, donde elementos federales realizaron un operativo para detener al dirigente criminal. De acuerdo con el reporte oficial, durante la acción se produjo un intercambio de disparos que concluyó con la muerte de Oseguera Cervantes.

Como una película de Batman. Así se encuentra Puerto Vallarta. pic.twitter.com/O3aupz0GEh — Rumbo MX (@Rumbo_Mx) February 22, 2026

En Puerto Vallarta se reportaron incendios de vehículos, bloqueos en avenidas principales y presencia de personas armadas en distintos puntos de la ciudad. Autoridades municipales y estatales activaron protocolos de seguridad y desplegaron refuerzos en accesos carreteros y zonas de alta afluencia.

Incendios y bloqueos en zonas turísticas y áreas habitacionales

Reportes ciudadanos difundidos en redes sociales mostraron vehículos incendiados en vialidades cercanas a corredores turísticos y colonias residenciales. Cuerpos de emergencia acudieron a sofocar incendios mientras policías establecieron perímetros de vigilancia.

Jalisco bajo ataques del narco y el Gobernador @PabloLemusN no ha salido a dar aunque sea un mensaje de alerta a la población!!!@Claudiashein @OHarfuch @Defensamx1 @SEMAR_mx pic.twitter.com/Ac0Qh8Ou1O — LIC. JORGE CARLOS RUÍZ (@JRUIZGDLMEX) February 22, 2026

Las autoridades confirmaron que se registraron bloqueos en avenidas que conectan con la zona hotelera y con la carretera hacia el aeropuerto. Elementos de seguridad realizaron recorridos para retirar obstáculos y restablecer la circulación.

El Ayuntamiento de Puerto Vallarta pidió a la población mantenerse en resguardo y seguir información emitida por canales oficiales. También solicitó evitar la difusión de versiones no confirmadas sobre los hechos.

Reacción tras operativo en Tapalpa

El operativo en Tapalpa formó parte de acciones de inteligencia para ubicar a integrantes del CJNG, según informó la Secretaría de la Defensa Nacional. La dependencia señaló que el despliegue incluyó personal militar y apoyo de fuerzas federales.

#UltimaHora #Comunicado@Defensamx1 se hace del conocimiento a la opinión pública que, con trabajos de inteligencia militar central, del Centro Nacional de Inteligencia y de la Fiscalía General de República (FEMDO), Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano planearon y… — @Defensamx (@Defensamx1) February 22, 2026

Luego de la confirmación del abatimiento de Oseguera Cervantes, autoridades estatales reportaron bloqueos y quema de vehículos en distintos municipios de Jalisco. En Puerto Vallarta, los incidentes se concentraron en puntos estratégicos de movilidad y en accesos urbanos.

El Gobierno de Jalisco indicó que mantiene coordinación con autoridades federales y municipales para reforzar la seguridad y contener posibles actos adicionales.

Alertas y medidas preventivas

La Guardia Nacional y el Ejército implementaron patrullajes en zonas turísticas, colonias y carreteras cercanas a Puerto Vallarta. Las autoridades informaron que los operativos continuarán mientras se evalúa el alcance total de los incidentes.

La Embajada de Estados Unidos en México emitió una alerta para ciudadanos estadounidenses en el estado de Jalisco y recomendó limitar desplazamientos en áreas donde se reportaron bloqueos. Otras representaciones diplomáticas monitorean la situación.

En el cuidado de nuestros niños, niñas, jóvenes y maestros de Jalisco, he decidido que mañana se cancelarán clases presenciales en el estado; en unos momentos más @SecEducacionJal ampliará la información. — Pablo Lemus Navarro (@PabloLemusN) February 22, 2026

Hasta la redacción de esta noticia, autoridades no habían confirmado cifras oficiales de personas lesionadas en Puerto Vallarta relacionadas con los incendios y ataques. Indicaron que continúan los recorridos de vigilancia y que informarán conforme avancen las investigaciones.

Contexto del CJNG y antecedentes

Nemesio Oseguera Cervantes figuraba entre los objetivos prioritarios de autoridades mexicanas y estadounidenses. El gobierno de Estados Unidos mantenía una recompensa por información que condujera a su captura.

El CJNG ha sido vinculado por autoridades con operaciones en diversas regiones del país. En mayo de 2015, tras un intento de captura de su líder, se registraron bloqueos e incendios en el estado de Jalisco.