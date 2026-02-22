No hay afectación a las operaciones del aeropuerto de Guadalajara; es “psicosis de pasajeros”: GAP

Caos en el aeropuerto de Guadalajara . Foto: Redes sociales

GUADALAJARA, JAL. (apro).- El Grupo Aeropuerto del Pacífico (GAP) descartó afectaciones a la operación del aeropuerto internacional de Guadalajara, por los narcobloqueos que afectan distintos puntos de Jalisco ante el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”.

Los responsables manifestaron que derivado de los acontecimientos registrados en distintos puntos del estado de Jalisco, GAP informa a la comunidad aeroportuaria y a la ciudadanía en general que el Aeropuerto Internacional de Guadalajara (GDL) opera con normalidad el día de hoy, domingo 22 de febrero de 2026, sin cancelaciones ni afectaciones en sus operaciones aéreas.

“Las situaciones registradas en diversas zonas del estado no impactan la operación interna de la terminal aérea ni la seguridad dentro de las instalaciones. La terminal aérea se encuentra bajo protección de los elementos de la Guardia Nacional (GN) y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), como parte de las acciones de coordinación permanente con autoridades federales”, manifestó el GAP.

El GAP manifestó que no se han registrado incidentes al interior de las instalaciones ni existe riesgo para pasajeros, colaboradores o visitantes.

“La información y material que circula en redes sociales no corresponde a situaciones de riesgo dentro de las terminales, sino a psicosis presentada entre los pasajeros, lo que ha generado percepciones que no reflejan la situación real en los aeropuertos”, puntualizó.

El GAP insistió a los pasajeros y usuarios a mantener la calma y atender en todo momento las indicaciones del personal aeroportuario.

Grupo Aeroportuario del Pacífico recomendó a los pasajeros del Aeropuerto de Guadalajara mantener comunicación con sus aerolíneas para conocer cualquier cambio en su itinerario.

Sin embargo, el GAP no ha informado la situación en que se encuentra el aeropuerto de Puerto Vallarta, se refiere que esa información se actualizará próximamente.

La Secretaría de la Defensa comunicó esta tarde que la planeación y ejecución de un operativo en Tapalpa, Jalisco, derivó en el abatimiento de “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), a quien intentaban capturar.