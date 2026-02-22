PAN reconoce operativo contra el CJNG; llama a consolidar estrategia

Diversos bloqueos carreteros se presentaron en lo menos tres carreteras estatales, municipios frontera con el estado de Jalisco; después de conocerse que Nemesio Oceguera Cervantes, muriera tras de su detención en Tapalpa, en un operativo del Ejército Mexicano. Foto: ESPECIAL /CUARTOSCURO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La dirigencia nacional del PAN hizo un reconocimiento a las fuerzas federales por el operativo en el que fue “neutralizado” Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, presunto cabecilla del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

A través de un comunicado, el comité nacional panista, calificó al capo de dicha organización criminal como uno de los principales generadores de violencia en México.

En su posicionamiento respecto al operativo de este domingo, la dirigencia que preside Jorge Romero Herrera destacó la labor y coordinación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y a su titular, Omar García Harfuch, así como a los elementos que participan en el combate al crimen organizado.

La postura panista es inusual en estos tiempos, pues suele dirigirse a imputar al gobierno complicidad con el crimen; además, la consideración a García Harfuch es también extraordinaria, en tanto, la información oficial remite a una operación efectuada principalmente por el Ejército Mexicano.

Para la cúpula panista, el operativo es un avance en el combate al crimen organizado y demuestra que cuando existe decisión institucional y coordinación operativa, es posible debilitar estructuras criminales; reconoció, además, que este tipo de acciones institucionales retoman la estrategia de fortalecimiento institucional y combate frontal al crimen organizado que en su momento impulsaron los gobiernos panistas.

Sin embargo, los panistas advierten que tras la caída de un líder criminal se presentan reacomodos de las organizaciones delictivas, disputas territoriales y reacciones violentas por lo que consideró que debe incrementarse la presencia territorial de las fuerzas de seguridad.

Además, subrayó que el combate al crimen organizado debe mantenerse como una política de estado sostenida en la inteligencia y la coordinación para garantizar resultados duraderos.

Por lo anterior, reiteró su disposición para respaldar toda acción institucional que contribuya a debilitar al crimen organizado y fortalecer el Estado de derecho, “porque la seguridad de México exige unidad, responsabilidad y visión de largo plazo”.

“Hoy se debe reconocer el trabajo y la determinación de confrontar y derrotar a los grupos criminales. Ese es el trabajo de cualquier gobierno”, concluyó.