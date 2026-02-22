Prensa Argentina: a menos de cuatro meses del Mundial estalla violencia en México

Quema de vehículos y camiones del transporte público fueron perpetrados por hombres armados en varios puntos de Guadalajara, se presume que fue una reacción por parte de integrantes del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) tras la noticia de que su líder Nemesio Oseguera "El Mecho". Foto: FERNANDO CARRANZA/CUARTOSCURO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El diario argentino deportivo Olé publicó que la ciudad de Guadalajara “sede de cuatro partidos de la Copa del Mundo 2026”, sufrió un estallido de violencia a menos de cuatro meses de la inauguración.

Asimismo, hizo referencia que el gobierno mexicano confirmó que un operativo de fuerzas federales terminó con la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)

“En represalia, la ciudad fue tomada por los narcos. Realizaron bloqueos e incendiaron vehículos y comercios en distintos puntos de Guadalajara, Michoacán, Guanajuato, Colima, Nayarit y Tamaulipas”, publicó Olé.

En Guadalajara, una de las tres sedes mundialistas que tendrá México se disputarán cuatro partidos, el más importante de ellos el 26 junio entre Uruguay vs España.

El equipo charrúa tendrá como sede de concentración Playa del Carmen, Quintana Roo, donde este domingo también hubo hechos violentos.