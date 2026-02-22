Prensa internacional reporta muerte del “Mencho” y disturbios en México

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Los principales diarios del mundo occidental difundieron la noticia sobre la caída del líder criminal Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, ocurrida hoy en Tapalpa Jalisco, en la Sierra Madre Occidental.

Desde poco después del mediodía (tiempo de la CDMX), los principales diarios estadunidenses, así como los de las capitales europeas, dieron la noticia, jerarquizando su importancia en sus principales titulares.

The New York Times, el diario estadunidense más conocido en el mundo, publicó varias notas relacionadas con la muerte del Mencho, destacándola como cobertura principal de su sección internacional.

El Times informó en una primera noticia el abatimiento del capo, en una segunda, sus datos de perfil y actividad criminal, mientras que un contenido más expuso la jornada de violencia registrada en 13 estados del país.

Asimismo, The Washington Post mantiene hasta la redacción de esta nota, como su principal titular la cobertura, con la cabeza “El líder del cártel más poderoso de México, El Mencho, fue asesinado por fuerzas de seguridad”. La noticia del Post destaca la “inteligencia complementaria” brindada por autoridades estadunidenses. Además, da cuenta de las represalias violentas en múltiples estados, como Jalisco, Michoacán y Guerrero.

Noticia en Italia. Foto: Captura de pantalla.

El diario español El País es uno de los internacionales que han desplegado una cobertura más amplia, desde los momentos que siguieron al enfrentamiento en Tapalpa Jalisco. Además de dar a conocer el hecho, repasar los antecedentes de la organización criminal y reportar los disturbios, enfrentamientos y hechos violentos en varios estados del país, tiene como titular principal un análisis sobre las implicaciones del operativo, calificándolo como el mayor logro en seguridad del gobierno de Claudia Sheinbaum.

El diario francés Le Monde da cuenta también de lo sucedido en su sección internacional, informando que el Mencho murió en una operación militar y destaca la cooperación de inteligencia estadunidense.

La Stampa, de Italia, tituló su nota principal de la sección Internacional “Asesinado El Mencho, el narcotráficante más buscado”. Además, brinda información sobre quién era el capo, sus actividades delictivas y la importancia del CJNG.

En Reino Unido, The Daily Telegraph centró su titular sobre los hechos de revancha detonados tras la muerte del Mencho.