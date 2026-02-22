Puebla: reportan bloqueos, incendios en tiendas Oxxo y Banco Bienestar

Bancos del Bienestar, vandalizados en varios estados. Foto: Mireya Novo / Cuartoscuro

PUEBLA, Pue. (apro).- Luego de que se confirmó el abatimiento de Nemesio Oseguera, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, en esta entidad se registran bloqueos y quema de vehículos en la autopista Córdoba-Puebla-México, además de incendios en tiendas de conveniencia y de una sucursal del Banco del Bienestar en esta ciudad.

Líneas de autobuses como Estrella Roja y Estrella Blanca informaron a los pasajeros que quedaban suspendidas las salidas desde Puebla por las condiciones de violencia que se registran en las carreteras.

Los bloqueos y disturbios, en el tramo de Puebla a la Ciudad de México, se reportan en cuatro puntos desde Santa Rita Tlahuapan hasta San Martín Texmelucan. En estos tramos se observan al menos un autobús ADO, un camión de transporte urbano, una camioneta y un tráiler calcinados que obstruyen el paso.

Igual se reportan hechos vandálicos y bloqueos en Quecholac, Amozoc, Tepeaca, Huixcolotla y Acatzingo.

En Puebla capital se informa que personas no identificadas lanzaron bombas molotov y causaron el incendio de tiendas Oxxo en Clavijero y en bulevar Las Torres, así como una sucursal del Banco Bienestar en Xonacatepec. Además fueron quemados dos camiones del transporte urbano en esta capital.

En diferentes puntos de la carretera y en colonias de esta ciudad, las tiendas Oxxo decidieron cerrar sus establecimientos ante la presencia de personas que están causando disturbios.

La coordinación de Protección Civil informó que los incendios fueron controlados sin que se registraran personas heridas.