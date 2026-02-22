Sedena reporta muerte de “El Mencho”, líder del CJNG; hubo coordinación con EU

Nemesio Oseguera “El Mencho”, fundador del CJNG, en una imagen exhibida en un concierto de Los Alegres del Barranco. Foto: Redes sociales

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Secretaría de la Defensa comunicó esta tarde que la planeación y ejecución de un operativo en Tapalpa, Jalisco, derivó en el abatimiento de “El Mencho” a quien intentaban capturar.

A través de un comunicado, el mando militar informó que en el operativo se desató un enfrentamiento resultando cuatro agresores abatidos y tres heridos de gravedad, que perdieron la vida en tránsito a la Ciudad de México, entre los cuales iban Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”.

La comunicación oficial plantea diversos aspectos inusuales, como la acotación de que la muerte de “El Mencho” en el traslado vía área, será materia de trabajos perciales para confirmar su identificación.

#UltimaHora #Comunicado@Defensamx1 se hace del conocimiento a la opinión pública que, con trabajos de inteligencia militar central, del Centro Nacional de Inteligencia y de la Fiscalía General de República (FEMDO), Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano planearon y… — @Defensamx (@Defensamx1) February 22, 2026

Después de tres horas de versiones extraoficiales sobre el abatimiento del capo, la información fue dada a conocer por la Secretaría de la Defensa y no por el Gabinete de Seguridad, como es usual y al que la presidenta Claudia Sheinbaum había señalado como responsable de brindar la información.

Nuestro reconocimiento al Ejército Mexicano y Fuerza Aérea @Defensamx1 https://t.co/tEs6fCVlMd — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) February 22, 2026

El comunicado de la Defensa establece que los trabajos fueron realizados por el Centro Nacional de Inteligencia y la Fiscalía General de la República, Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano y la intervención de la Fuerza Aérea y la Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional.

Destaca en el informe la mención de que en los trabajos de inteligencia participaron “con información complementaria” en cooperación “y coordinación” con Estados Unidos.

Además, fueron detenidos otros dos integrantes de la organización delictiva cuya identidad se desconoce, logrando el aseguramiento de vehículos blindados, armamento diverso y lanzacohetes.

En el operativo resultaron heridos tres elementos militares quienes reciben atención médica en la Ciudad de México.

Como se ha dado a conocer a lo largo de esta jornada, los disturbios en varias entidades del país, especialmente en Jalisco, mantienen a la población civil sitada. Al respecto, la única mención del comunicado fue:

“En estos momentos se están concentrando elementos de la Guardia Nacional y tropas del Ejército Mexicano del centro del país y estados aledaños a Jalisco, para reforzar la seguridad”.