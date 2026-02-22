CJNG

Sheinbaum pide mantener la calma tras el abatimiento de “El Mencho”

Tras reconocer que el operativo contra el líder del CJNG “derivó en diversos bloqueos y otras reacciones”, la presidenta asegura que “en la mayor parte del territorio nacional se desarrollan actividades con plena normalidad”.
Compartir en whastapp
Compartir en Whastapp
Compartir en Telegram
Nacional
domingo, 22 de febrero de 2026 · 16:35

CIUDAD DE MÉXICO (Apro).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo refirió hoy el operativo realizado por el Ejército Mexicano en el que murió Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, pero para abordar la situación de inseguridad que se vive en diferentes zonas del país.

La mandataria evitó referirse a los pormenores y al capo abatido para solo exponer que este hecho “ derivó en diversos bloqueos y otras reacciones”.

A través de sus redes sociales, la presidenta informó:

“Existe absoluta coordinación con gobiernos de todos los estados; debemos mantenernos informados y en calma”.

Además, anticipó que las redes sociales del Gabinete de Seguridad estarán informando la evolución de las situaciones de manera permanente.

“En la mayor parte del territorio nacional se desarrollan actividades con plena normalidad”, agregó.

 

 

Sheinbaum Pardo expresó su reconocimiento al Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, a las Fuerzas Armadas y al Gabinete de Seguridad.

“Trabajamos todos los días por la paz, la seguridad, la justicia y el bienestar de México”, concluyó.

Más de
CJNG Nemesio "El Mencho" Oseguera Cervantes Claudia Sheinbaum

Comentarios

Otras Noticias

Cargar mas noticias