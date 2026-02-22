Siete detenidos y un muerto tras quema de auto en Tlalpan; descartan relación con “El Mencho”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Siete personas fueron detenidas y una persona fallecida es el saldo de acciones policiacas derivadas de la quema de un vehículo este domingo en la Carretera Federal México -Cuernavaca, en la alcaldía Tlalpan.

En una tarjeta informativa, la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Gobierno de la Ciudad de México descartó que el incidente tenga relación con los hechos ocurridos en Jalisco tras la muerte de Nemesio Oceguera “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

“De acuerdo con testigos, sujetos prendieron fuego a un vehículo particular y realizaron disparos al aire, para después huir del sitio en otra unidad. En el lugar no se registraron lesionados”, informó la SSC y añadió:

“De manera inmediata, a través del sistema de videovigilancia del C2, policías de la SSC dieron seguimiento a dos vehículos relacionados: el primero se ubicó en la calle Benito Juárez, de la Colonia San Andrés Totoltepec, alcaldía Tlalpan, donde fueron detenidos cuatro hombres y una mujer.

“El segundo se ubicó en la calle Ayuhualco, de la misma comunidad, donde al momento de intervenir, los uniformados fueron agredidos con disparos de arma de fuego, quienes al ver en riesgo su vida, repelieron la agresión, logrando la detención de dos personas y el aseguramiento de dos armas de fuego. Derivado del enfrentamiento, un hombre perdió la vida”.

Según la SSC, se pudo confirmar la participación de las personas detenidas en la quema del vehículo, sin que hasta el momento se hayan identificado indicios que vinculen a los presuntos responsables con los eventos ocurridos en Jalisco, “teniendo como principal línea de investigación que se trata de un grupo oportunista de arraigo local que quiso aprovechar la situación”.

La dependencia capitalina aseguró que el vehículo siniestrado en la carretera federal era objeto de un seguimiento previo por su presunta participación en un evento de lesiones por arma de fuego ocurrido el sábado.

Además, destacó, uno de los detenidos cuenta con ingresos al sistema penitenciario en 2021 por un incidente de violencia familiar en la misma comunidad de San Andrés Totoltepec.