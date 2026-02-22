Tras caída de El Mencho, 16 muertos y narcobloqueos en 30 municipios de Jalisco

Quema de vehículos y camiones del transporte público fueron perpetrados por hombres armados en varios puntos de Guadalajara

Por Elizabeth Rivera Avelar 22/2/2026 · 23:41 hs

GUADALAJARA, Jal. (apro).— Un saldo preliminar de 16 personas muertas y 12 lesionadas dejó la jornada de violencia que sacudió este domingo a Jalisco tras un operativo federal en el municipio de Tapalpa. Entre las víctimas se encuentran seis elementos de la Guardia Nacional, un agente de la Fiscalía del Estado, un policía estatal y una mujer civil, de acuerdo con un recuento extraoficial.

El saldo de 16 personas fallecidas en Jalisco incluye a siete presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) abatidos o fallecidos después del enfrentamiento en Tapalpa, episodio que detonó bloqueos y quema de vehículos en distintos puntos del estado. Entre estos fallecidos se encuentra Rubén Nemesio Oseguera, alias “El Mencho”.

La violencia se extendió a la Zona Metropolitana de Guadalajara y a municipios del interior, donde vehículos incendiados cerraron avenidas y carreteras. El transporte público se detuvo en varias rutas; autoridades estatales suspendieron clases presenciales para este lunes 23 de febrero en todos los niveles y cancelaron actividades masivas, deportivas y culturales.

Para este lunes también se anunció el cierre de algunas instituciones bancarias.

El temor alcanzó a la actividad comercial. Decenas de tiendas de conveniencia, supermercados y gasolineras bajaron cortinas. En colonias donde pequeños comercios permanecieron abiertos se observaron filas y compras de pánico.

El gobierno estatal informó que los hechos derivaron de un despliegue federal en Tapalpa, tras el cual se activó el Código Rojo. El gobernador Pablo Lemus Navarro sostuvo que la mesa de seguridad permanece en sesión continua y afirmó que el objetivo fue proteger a la población mediante la coordinación con el gabinete federal de seguridad encabezado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Según el balance oficial, 25 personas fueron detenidas: 11 por su presunta participación en hechos violentos y 14 por saqueos y actos de rapiña. Autoridades retiraron con grúas 19 vehículos incendiados en distintos puntos de la metrópoli.

Los reportes estatales detallan afectaciones en al menos 30 municipios, entre ellos Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco, Tlaquepaque, Tonalá, Puerto Vallarta, Ciudad Guzmán, Chapala y Tequila. Se documentaron 81 tiendas OXXO dañadas o saqueadas en la metrópoli y la región Altos, 22 sucursales del Banco del Bienestar con afectaciones y daños en instalaciones del SAT en Puerto Vallarta.

Llamó la atención que los vehículos incendiados permanecieron sin vigilancia durante este domingo; algunos estuvieron sin custodia por más de 10 horas, como ocurrió en la avenida La Paz y 16 de Septiembre, en el centro de Guadalajara, a escasos 40 metros de las instalaciones de la Fiscalía General de la República y a tres cuadras de la Secretaría de Seguridad Pública estatal. Los automotores fueron retirados con grúa hasta las 19:00 horas.

En el sector salud, hospitales públicos operaron con normalidad, aunque se suspendieron brigadas de vacunación fuera de unidades médicas. Se reforzó la vigilancia en hospitales sin reportes de incidentes.

El Grupo Aeroportuario del Pacífico informó que hasta las 18:30 horas se habían cancelado 56 vuelos y otros 35 registraban demoras en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara. En Puerto Vallarta se suspendieron vuelos internacionales y la mayoría de los nacionales por decisión de las aerolíneas.

Además de Jalisco, autoridades reconocieron incidentes en entidades colindantes como Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Nayarit, Michoacán y Zacatecas.

El gobierno estatal afirmó que mantiene coordinación con autoridades federales y municipales para tratar de restablecer el orden y pidió a la población evitar zonas de riesgo y mantenerse atenta a información oficial.

Sin embargo, la noche de este domingo se reportó que continuaba la quema de vehículos, sobre todo en el municipio de Zapopan, en zonas como La Tuzanía, Santa Margarita y Juan Gil Preciado.

En la avenida Juan Gil Preciado y Tercera Oriente, en la colonia Nuevo México, de Zapopan, la Policía Estatal detuvo a dos sujetos que presuntamente participaron en la quema de un vehículo en la zona.

Además, se reportaron ataques a instalaciones de la Guardia Nacional, como el ubicado en San Juan de los Lagos.