Tras la muerte del “Mencho” estos son sus posibles sucesores en el CJNG

Valencia González, el "03", hijastro del "Mencho" y Flores Silva, el "Jardinero". Foto: DEA y Departamento de Estado de EU

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, tiene el potencial de abrir un nuevo episodio en el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), señalada por expertos como la organización criminal más grande de México en este momento.

De acuerdo con Víctor Manuel Sánchez, especialista en temas de seguridad, ante la muerte del Mencho hay cinco posibles sucesores en el liderazgo del CJNG.

Se trata de Juan Carlos Valencia González, el 03, hijastro del Mencho, de los descendientes más encumbrados de la familia Valencia y a quien se le atribuye ser el encargado de la logística en el tráfico de drogas del mencionado grupo criminal.

Un segundo probable sucesor es Audias Flores Silva, el Jardinero, quien es el jefe criminal de varias regiones de Jalisco, Michoacán y Nayarit.

La ficha del Mencho en el Departamento de Estado de EU. Foto: Especial

Además, figura Gonzalo Mendoza Gaytán, el Sapo, encargado de las operaciones del CJNG en puertos de relevancia como Manzanillo.

Le sigue Heraclio Guerrero Martínez, Tío Lako, a quien se le atribuye la operación de huachicol y el mando en zonas de Michoacán.

El listado de posibles sucesores lo cierra Ricardo Ruiz Velasco, El Doble R, quien está al frente de las operaciones delictivas en Guadalajara y su zona metropolitana.

Víctor Manuel Sánchez, quien fuera jefe de asesores de la Comisión Nacional de Seguridad y ha mantenido su línea de estudio sobre las organizaciones criminales en México, advierte que es difícil saber cómo evolucionará la cúpula del CJNG con la muerte del Mencho y con la extradición, el año pasado, de Abigael Gónzalez Valencia, el Cuini, los dos líderes fundacionales del cártel.

“Juan Carlos Valencia sería un sucesor natural; en tanto, el Jardinero es quien controla más territorio y ‘el Sapo, más negocios estratégicos. Es díficil descartar a alguno”, agrega.