Violencia en Jalisco: van 56 vuelos cancelados y 35 demoras en el Aeropuerto de Guadalajara

GUADALAJARA, Jal. (apro).- Un total de 56 vuelos cancelados y 35 con demoras se registraron hasta las 18:30 horas de este domingo en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, informó el Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), tras los hechos violentos ocurridos en varios puntos de Jalisco.

En un comunicado, la empresa precisó que pese a las afectaciones en itinerarios, el Aeropuerto Internacional de Guadalajara (GDL) mantiene condiciones operativas en sus instalaciones y prioriza la seguridad de los pasajeros. Sin embargo, llama la atención que esa institución particular no informe sobre lo ocurrido en el Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta, tampoco descarta afectaciones a esta última terminal aérea.

El GAP recomendó a los usuarios mantener comunicación directa con sus respectivas aerolíneas para verificar el estatus de sus vuelos, ya que algunas compañías aplicaron cancelaciones y ajustes en sus operaciones. También pidió a los viajeros tomar precauciones adicionales en su traslado hacia la terminal aérea.

El aeropuerto permanece bajo resguardo de elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional, como parte de la coordinación con autoridades federales ante la situación de seguridad en la entidad.

El Grupo Aeroportuario del Pacífico es una empresa mexicana dedicada a la operación y administración de infraestructura aeroportuaria. Administra 14 aeropuertos: 12 en México y dos en Jamaica, que conectan a más de 373 destinos a través de 43 aerolíneas. Sus acciones cotizan en las bolsas de valores de México y Nueva York.

En 2024, los aeropuertos operados por el GAP atendieron a 63.7 millones de pasajeros. En México, el grupo administra terminales en zonas metropolitanas como Guadalajara y Tijuana, así como en ciudades en crecimiento y destinos turísticos estratégicos, entre ellos Los Cabos, Puerto Vallarta y Manzanillo. En el Caribe, opera los aeropuertos de Kingston y Montego Bay bajo esquemas de concesión.