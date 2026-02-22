“Vivimos horas críticas”: Pablo Lemus, gobernador de Jalisco, tras caída de "El Mencho" (Video)

Quema de vehículos y camiones del transporte público fueron perpetrados por hombres armados en varios puntos de Guadalajara, Jalisco. Foto: HÉCTOR COLIN/CUARTOSCUR

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, expuso hoy que ha sido un día complejo para el país y para Jalisco.

“Vivimos horas críticas”, dijo en una transmisión realizada a través de sus redes sociales.

El mandatario jalisciense aseguró que ha mantenido comunicación constante con los secretarios de Seguridad, Omar García Harfuch; de Defensa, Ricardo Trevilla, así como la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez.

En su mensaje, atribuyendo en todo momento el operativo a fuerzas federales, incluyó su reconocimiento a la determinación para realizar el operativo y la coordinación para las acciones implementadas en las horas que siguieron a este.

Mi compromiso es claro: seguir trabajando de manera coordinada con la presidenta Claudia Sheinbaum y todo su gabinete de seguridad”.

Luego añadió:

“Vivimos horas críticas en las que se atendieron incidentes en distintos lugares dle estado y el área metropolitana, para lo que fue clave la coordinación entre dependencias de todos los ordenes de gobierno”.

Agregó que el objetivo ha sido salvaguardar la seguridad de las personas. En la mesa de seguridad que se encuentra en sesión permanente, se activó el Código Rojo en todo el estado.

Lo anterior, derivó según el gobernador, en la suspención de transporte público y los eventos masivos para inhibir afectación a la población. Además, están suspendidas las actividades escolares este lunes.

Se mantiene, dijo la vigilancia, y se ha restablecido el transporte masivos que se reactivará en su totalidad en las próximas horas.

“Lo que vivimos hoy es excepcional. Y quiero hacer un reconocimiento a la sociedad jalisciense, que desde las primeras horas evitó correr riesgos innecesarios”.

Finalmente, el gobernador de Jalisco pidió unidad a actores políticos y autoridades de los tres órdenes de gobierno, a fin de enfrentar la situación.